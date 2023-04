Flavor Flav se reúne com alunos de Harvard e doa relógio para escola

Sabor Sabor passou oficialmente para as Ivy Leagues… depois de passar hoje e amanhã na Universidade de Harvard ensinando alunos sobre as raízes da cultura hip hop!!!

TMZ Hip-Hop obteve um vídeo da lenda do Public Enemy emprestando sua experiência nas artes da linguagem para estudantes de Harvard … por meio de uma leitura de mesa do poema de Emily Dickinson de 1896 “A Clock Stopped” – e como ele se conectou aos compassos do rapper ao longo do tempo.