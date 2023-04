Foi aqui que Shakira levou os filhos de férias antes de se mudar para Miami

Sdedo Shakira decidiu deixar o Barcelona após se separar do ex-jogador Gerard Piqué e, enquanto se prepara para se mudar para os Estados Unidos, tem passado um tempo com os filhos Milão e Sasha.

Após alguns dias de intrigas sobre seu destino, foi revelado que a cantora colombiana está de férias com seus filhos nas belas Ilhas Turks e Caicos enquanto se preparam para sua nova vida em Miami.

O paradeiro da cantora era um mistério desde o fim de semana passado, quando ela deixou Barcelona com os filhos.

A imprensa espanhola disse que ela escolheu um lugar “paradisíaco e remoto” para relaxar após o rompimento emocional com piqueo que a levou a lançar canções contra o jogador de futebol aposentado e sua nova namorada Clara Chia.

Férias de Shakira nas Ilhas Turks e Caicos

Surgiu neste domingo que ela escolheu o Território Ultramarino Britânico das Ilhas Turks e Caicos, famoso por suas praias de areia dourada e águas azul-turquesa.

O destino de suas férias no Caribe foi revelado enquanto ela se preparava para fazer as malas novamente para Miami, onde seus filhos começarão a estudar na terça-feira.

Shakira dizem que os matriculou em uma conhecida escola pública ao norte da cidade.

A nova casa de Shakira em Miami

Espera-se que sua nova casa seja uma mansão de 18 milhões de dólares na glamorosa área de South Beach, em Miami, que ela comprou em 2001 e supostamente colocou à venda em 2018 antes de retirá-la do mercado alguns meses atrás, quando ficou claro que ela era não vai ficar na Espanha.

Mas, Shakira especialistas Lorraine Vasquez e Laura Faque revelou o local secreto de férias da colombiana, também informou que planeja se mudar para Indian Creek, de 300 acres, no nordeste do condado de Miami-Dade, para que ela e seus filhos possam desfrutar de mais privacidade.

Vizinhos famosos de Shakira

Seus vizinhos ricos incluirão a cantora espanhola Julio Iglesiassupermodelo Adriana Limainvestidor bilionário Carl Icahnbem como colega co-estrela do Super Bowl Jennifer Lopez.

No início deste ano, foi relatado que Tom Brady estava avançando com a construção da mansão na ilha, apelidada de “o município mais exclusivo do mundo”, que deveria ser a nova casa da família com a qual dividiria Gisele Bündchen antes do divórcio do casal em 2021.

A ilha só pode ser acessada por uma ponte de duas pistas e você precisa ser residente ou estar na lista de visitantes verificados para passar pelos seguranças.

Treze policiais em tempo integral guardam a ilha por terra e mar. Isso é apenas uma amostra da exclusividade Shakira e seus filhos experimentarão.