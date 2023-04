Formulário eletrônico 4868 do IRS: você ainda pode solicitar uma extensão após o prazo final do imposto de 2023?

Tele Receita Federal anunciou há alguns meses que o prazo fiscal 2023 para os contribuintes apresentarem sua declaração de imposto foi em Terça-feira, 18 de abril e agora que já passamos da data de vencimento, muitos americanos ainda estão se perguntando se ainda podem solicitar uma extensão eletronicamente.

Infelizmente para eles a resposta é não, pois a prorrogação deve ter sido feita antes do prazo, mesmo que eletronicamente pois o prazo era o mesmo para as duas formas de depósito.

contribuintes que não o fizeram, agora podem estar sujeitos a penalidades de arquivamento tardio, portanto, devem fazê-lo o mais rápido possível.

É importante lembrar que a solicitação de prorrogação antes do prazo do imposto dá ao contribuinte a oportunidade de apresentar sua declaração de imposto até o outubro de 2023mas isso é apenas para declaração de impostos, pois os impostos devem ter sido pagos pelo 18 de abril de 2023 prazo, sendo que quem não pagar até essa data poderá receber multa por atraso no pagamento do imposto.

Aqueles que esperam obter um reembolso não estarão sujeitos a penalidades por não apresentarem a declaração no prazo, mas ainda assim devem apresentar sua declaração de imposto, pois podem acabar perdendo sua restituição se o tempo passar.