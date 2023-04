Forte ataque a Doncic: Luka precisa se olhar no espelho…

Reggie Millerum dos melhores arremessadores da história da NBA e membro do Hall da Fama do basquete, criticou mais uma vez Luka Doncic depois dele Dallas Mavericks‘ falha surpreendente para se qualificar para os Playoffs.

“Luka Doncic precisa se olhar no espelho… ele precisa estar em melhor forma”, disse o lendário ex-jogador Indiana Pacers jogador, conforme relatado por Hoopshype.

“Doncic tem que estar em melhor forma. O Mavericks tem que correr mais, e eu acho que eles fizeram quando Luka Doncic estava fora e Kyrie Irving estava no comando. Eles são muito melhores quando jogam mais rápido. É assim que Jason Kidd quer treinar. Ele quer que eles joguem mais rápido, mas quando Lucas está lá fora, eles não podem jogar rápido. Para mim, se ele está em melhor forma e eles podem jogar rápido, isso coloca mais pressão sobre o time adversário”, disse. Moleiro explicado no TNT.

Moleiro fez esses comentários em Doncic depois de ser questionado sobre o que Mavericks deve fazer indo para a próxima temporada para evitar ser deixado de fora dos playoffs novamente.

“Vamos encarar. Luka Doncic precisa começar a se olhar um pouquinho no espelho, né? Eu odeio despejar tudo isso Kyrie Irving. Lucas precisa olhar para si mesmo e se perguntar: ‘O que ele poderia ter feito melhor'”, Moleiro observou, conforme publicado por Callie Caplan no Dallas Morning News.

Primeira crítica de Reggie Miller ao peso de Doncic: vejo Luka mais pesado do que nunca

Em 2021 Reggie Miller já acusado Doncic de estar acima do peso e “andar laboriosamente” na quadra.

“Agora eu vejo Luka Doncic mais pesado do que nunca. Eu sei que ele teve um longo verão, com as Olimpíadas, mas veja como ele está de altos e baixos. Ele realmente não está correndo. Se vocês são Doncic você tem as chaves do reino. Ele é um superastro, mas poderia ser muito melhor. E ele vai melhorar. Para mim, ele tem que ficar mais magro e melhor na defesa”, Moleiro disse de Doncicpeso em 2021.

Depois daquela crítica ao lendário Pacers atirador o jogador esloveno reconheceu que “as pessoas vão falar sobre isso sim ou sim, mas sei que tenho que fazer melhor. Tive um longo verão e depois relaxei um pouco. Depois dos Jogos, tirei três semanas de folga. Eu disse que iria relaxar um pouco, talvez demais, e que tinha que voltar ao normal.”