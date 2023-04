Foto de biquíni de Rose Hanbury, suposta amante do príncipe William, revela seu passado selvagem

Rose Hanbury continua a fazer manchetes na imprensa britânica, ela é a mulher com quem Príncipe William está ligada afetuosamente desde 2019 após fotos dos dois bem juntinhos em uma boate e que se presume ter sido sua amante.

Os olhos do mundo inteiro se voltaram para a marquesa de Cholmondeley poucos dias antes da coroação do rei Charles III, porque apesar dos rumores ela fará parte do evento, então ela terá que compartilhar com Kate Middleton, em uma situação que é espera-se que seja muito tenso.

São muitas as comparações que surgiram entre as duas mulheres e embora pouco se saiba sobre a vida de Rose, nas redes sociais e alguns portais encontraram um registro de seu tempo como modelo, antes de se casar com David Cholmondeley.

A suposta amante do príncipe Williams, Rose Hanbury, foi flagrada no funeral da rainha Elizabeth

Uma foto de Rose Hanbury em um biquíni foi divulgada

Ao lado da irmã Marina, Rose Hanbury, ela tirou uma foto posando de biquíni em 2005 ao lado do primeiro-ministro da época, Tony Blair, que já se tornou viral nas redes sociais. Nele ela mostra sua figura esbelta que agora cobre com looks elegantes e sóbrios.

Hanbury não estava sob o protocolo monarca alguns anos atrás, pois exibia sua faceta de modelo em diferentes passarelas seja com looks da moda ou até mesmo de biquíni.

Quem é Rose Hanbury?

Nascida em 1984, Rose Hanbury é da nobreza britânica. Filha de Tim e Emma Hanbury, ela tem uma irmã mais velha, Marina, e um irmão mais novo, David. Sua avó paterna foi dama de honra no casamento de Elizabeth da Inglaterra e do príncipe Philip em 1947. Durante sua infância, a menina conviveu com membros da família real britânica.

Em junho de 2009, ela se casou com David Rocksavage, Marquês de Cholmondeley, 23 anos mais velho que ela, a quem ela conheceu alguns anos antes. O casal constituiu família com o nascimento de três filhos; os gêmeos Alexander e Oliver nasceram em 2009 e uma filha chamada Iris, nascida em 2016. O casal mora em sua propriedade em Norfolk, Houghton Hall, localizada a poucos quilômetros de Amner Hall, a segunda casa de Kate e William da Inglaterra. Em abril de 2011, eles compareceram ao casamento de Kate e William.

Ao mesmo tempo, Rose Hanbury é patrono da associação EACH, que ajuda famílias de crianças hospitalizadas, bem como Kate Middleton.

Em abril de 2019, a jovem está no centro de um boato veiculado pela imprensa inglesa. Segundo alguns tabloides, Rose Hanbury teria mantido um caso com Guilherme da Inglaterra.