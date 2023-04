Fox concorda em pagar indenização de US$ 787 milhões à Dominion por falsas alegações eleitorais

FOx News concordou na terça-feira em pagar Sistemas de Votação do Domínio quase US $ 800 milhões para evitar um julgamento no processo da empresa de urnas eletrônicas que teria exposto como a rede promoveu mentiras sobre a eleição presidencial de 2020.

O impressionante acordo surgiu no momento em que as declarações iniciais deveriam começar, encerrando abruptamente um caso que embaraçou a Fox News por vários meses e levantou a possibilidade de que o fundador da rede, Rupert Murdoch, e estrelas como Tucker Carlson e Sean Hannity teriam que testemunhar publicamente.

“A verdade importa. Mentiras têm consequências”, disse o advogado do Dominion, Justin Nelson, a repórteres do lado de fora de um tribunal de Delaware após o juiz do Tribunal Superior Eric Davis anunciou o acordo.

Além dos US $ 787,5 milhões prometidos ao Dominion, com sede no Colorado, não estava claro quais outras consequências a Fox enfrentaria. Fox reconheceu em um comunicado “as decisões do tribunal que consideram certas alegações sobre o Dominion falsas”, mas nenhuma desculpa foi oferecida.

“Temos esperança de que nossa decisão de resolver essa disputa com a Dominion amigavelmente, em vez da amargura de um julgamento divisivo, permita que o país avance com essas questões”, disse Fox. Seus advogados e representantes não ofereceram nenhum outro comentário ou detalhes sobre o acordo.

Questionado por um repórter se havia “algo além de dinheiro”, o CEO da Dominion, John Poulos, não respondeu.

O negócio é uma quantia significativa de dinheiro, mesmo para uma empresa do tamanho da Fox. Ele representa cerca de um quarto dos US$ 2,96 bilhões que a empresa informou ter ganho no ano passado antes de juros, impostos, depreciação e amortização – um valor frequentemente usado para aproximar o fluxo de caixa de uma empresa.

O acordo também segue um julgamento de $ 965 milhões emitido no ano passado contra Alex Jones por um júri de Connecticut por espalhar falsas teorias da conspiração sobre o massacre da escola Sandy Hook.

Juntamente com outros processos em andamento, o acordo mostra que há um risco financeiro real para a mídia conservadora que trafega em teorias da conspiração. O que permanece desconhecido é o quanto isso será um impedimento. Mesmo com o caso Dominion surgindo nesta primavera, Tucker Carlson, da Fox, expôs suas teorias alternativas sobre o que aconteceu na insurreição de 6 de janeiro de 2021.

Dominion tinha processado Raposa por US $ 1,6 bilhão, argumentando que o veículo de notícias de primeira linha prejudicou a reputação da empresa ao vender falsas teorias da conspiração que afirmavam que seu equipamento transferia votos do ex-presidente Donald Trump para o democrata Joe Biden. Davis, em uma decisão anterior, disse que estava “CLARAMENTE” que nenhuma das alegações sobre Dominion transmitidas na Fox por aliados de Trump eram verdadeiras.

Dominion decidiu provar no processo que a Fox agiu com malícia ao divulgar alegações que sabia serem falsas ou com “desrespeito imprudente” pela verdade. Apresentou volumes de e-mails internos e mensagens de texto que mostravam executivos e personalidades da Fox dizendo que sabiam que as acusações eram falsas, mesmo quando as falsidades foram veiculadas em programas apresentados por Maria Bartiromo, Lou Dobbs e Jeannine Pirro.

Registros divulgados como parte do processo mostraram que a Fox exibiu as alegações em parte para reconquistar os telespectadores que estavam fugindo da rede depois que chamou corretamente o disputado Arizona para o democrata Joe Biden na noite da eleição. Um vice-presidente da Fox Corp. chamou-os de “MENTE BLOWINGLY NUTS”.

Durante um depoimento, Murdoch testemunhou que acreditava que a eleição de 2020 era justa e não havia sido roubada de Trump.

“Fox sabia a verdade”, argumentou Dominion nos documentos do tribunal. “Ele sabia que as alegações contra Dominion eram ‘estranhas’ e ‘loucas’ e ‘ridículas’ e ‘malucas’. No entanto, usou o poder e a influência de sua plataforma para promover essa história falsa.”

Vários Primeira Emenda especialistas disseram que o caso de Dominion estava entre os mais fortes que já haviam visto. Mas havia uma dúvida real sobre se Dominion seria capaz de provar a um júri que as pessoas com capacidade de tomada de decisão na Fox poderiam ser responsabilizadas pelas ações da rede.

Nelson, da Dominion, chamou o acordo de “uma tremenda vitória” e observou que há mais seis ações judiciais pendentes relacionadas a reivindicações eleitorais.

“Nós concordamos porque se tratava de responsabilidade”, disse Nelson em uma entrevista. “Nossos objetivos eram garantir que houvesse responsabilidade pelas mentiras e tentar fazer com que nosso cliente estivesse certo. E atingimos os dois objetivos.”

É difícil dizer o que o acordo significará financeiramente para Domínio. A empresa não forneceu seus resultados mais recentes, dizendo que os números não eram públicos.

Nas semanas que antecederam o julgamento, Davis reduziu significativamente a linha de defesa potencial da Fox, incluindo a anulação do argumento da rede de que estava apenas transmitindo alegações dignas de nota. A noticiabilidade não é uma defesa contra a difamação, disse ele.

Em uma decisão de 31 de março, ele incisivamente criticou a rede por veicular falsidades, ao mesmo tempo em que observou que falsas alegações eleitorais ainda persistem mais de dois anos depois que Trump perdeu sua candidatura à reeleição.

“As declarações em questão eram dramaticamente diferentes da verdade”, disse Davis na decisão. “Na verdade, embora não possa ser atribuído diretamente às declarações de Fox, é digno de nota que alguns americanos ainda acreditam que a eleição foi fraudada.”

Em sua defesa, Raposa disse que era obrigado a denunciar um presidente que alegou ter sido enganado na reeleição.

“Nunca relatamos que isso seja verdade”, advogado da Fox Erin Murphy disse. “Tudo o que fizemos foi fornecer aos telespectadores o fato verdadeiro de que essas eram alegações que estavam sendo feitas.”

A Dominion processou a Fox News e sua controladora, a Fox Corp, e disse que seus negócios foram significativamente prejudicados. Fox disse que a empresa superestimou grosseiramente suas perdas, antes de concordar em pagar cerca de metade do que a Dominion havia pedido.

Em um caso de 1964 envolvendo o The New York Times, a Suprema Corte dos EUA limitou a capacidade de figuras públicas processarem por difamação. O tribunal decidiu que os queixosos precisavam provar que os meios de comunicação publicaram ou transmitiram material falso com “malícia real” – sabendo que tal material era falso ou agindo com “desrespeito imprudente” por ser ou não verdadeiro.

Isso forneceu às organizações de notícias uma forte proteção contra julgamentos por difamação. No entanto, o padrão legal de quase seis décadas foi atacado por alguns conservadores nos últimos anos, incluindo Trump e o governador republicano Ron DeSantis, da Flórida, que defendem facilitar a vitória em casos de difamação.

“A maior importância do acordo… é que o alto nível de proteção para a mídia em um caso de difamação permanece intacto por enquanto”, disse Doreen Weisenhaus, instrutora de leis de mídia na Universidade do Noroeste.

Em documentos divulgados nos últimos meses, executivos e âncoras da Fox discutiram como não alienar o público, muitos dos quais acreditaram nas alegações de fraude de Trump, apesar de não haver evidências para apoiá-las. Tucker Carlson, da Fox, sugeriu que um repórter fosse demitido por twittar uma checagem de fatos desmentindo as alegações de fraude.

Algumas das exibições eram simplesmente embaraçosas, como opiniões desdenhosas nos bastidores sobre Trump, cujos apoiadores formam o núcleo dos telespectadores da rede. As trocas de texto reveladas como parte do processo mostram Carlson declarando: “Eu o odeio apaixonadamente” e dizendo que “estamos muito, muito perto de poder ignorar Trunfo maioria das noites.”

A Fox News anunciou o acordo em de Neil Cavuto noticiário da tarde. “É um negócio feito”, disse ele. “É um acordo e, pelo menos para a Fox, parece que acabou.”

Mas os problemas legais de Fox podem não ter acabado. Ela ainda enfrenta um processo por difamação de outra empresa de tecnologia de votação, a Smartmatic. Seu advogado, Erik Connollydisse na terça-feira que “o litígio da Dominion expôs parte da má conduta e danos causados ​​pela campanha de desinformação da Fox. A Smartmatic exporá o resto.”