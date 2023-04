Frank Lampard: Todo novo ano no futebol traz uma nova história, meu foco não será no ano passado

Aentre os rostos reconhecíveis que habitam Londres há décadas, há um que todos reconhecem: o de Frank Lampard. O treinador inglês estará esta quarta-feira no Estádio Santiago Bernabéu pela segunda vez na carreira profissional.

Tendo sido trazido para Chelsea provisoriamente, Lampard deixou claro que os resultados anteriores contra o Real Madrid são irrelevantes.

“Cada novo ano no futebol traz uma nova história. No ano anterior, o Chelsea veio para cá e teve sucesso. No ano passado, o Real Madrid produziu um jogo incrível que mudou quando o Chelsea parecia ser forte”, disse. Lampard declarou na conferência de imprensa pré-jogo.

“Uma coisa que eu diria que os jogadores precisam entender é que esta é uma arena especial e um clube de futebol especial.

“Meu foco não será no ano passado, será no que podemos fazer este ano como equipe.”

Chelsea não estão tendo muitas chances de sucesso contra os atuais campeões europeus, mas Lampard não tinha certeza se seu time tinha um desempenho melhor na Europa do que na Premier League.

“Não tenho certeza. Entendo a pergunta porque a vi de fora. A Premier League também é um dos maiores desafios do futebol mundial. Acho que a Liga dos Campeões às vezes oferece algum escapismo, uma velocidade de jogo diferente, tudo isso pode contribuir para isso”, continuou ele.

“Nesta fase, você está jogando contra times do nível de Real Madrid.

“As comparações são bastante inúteis.”

Lampard se sente afortunado

Depois de ser demitido como Everton técnico no início da temporada, o treinador inglês admitiu que se sentia afortunado por estar de volta à Liga dos Campeões.

“Sim, isso é incrível. Tive a sorte de treinar na Liga dos Campeões e estar aqui como técnico quando, há uma semana, não sabia que estaria aqui, é uma grande honra.

“É um desafio incrível para mim pessoalmente e para o clube.”

O Estádio Santiago Bernabéu foi creditado por produzir atmosferas que ajudaram Los Blancos a superar Chelsea, Manchester City e PSG na Liga dos Campeões em 2021/22, mas Lampard acredita que seus jogadores podem usar o legado histórico do estádio como uma ferramenta motivacional.

“Sim, acho que sim. Só joguei aqui uma vez Inglaterra x Espanha e nunca levei um chute por causa de Xavi e Iniesta”, brincou.

“Temos jogadores jovens e jogadores que conseguiram muito. Não acho que seja algo completamente novo para eles.

“Temos de jogar à altura porque os níveis sobem nesta fase da competição.”