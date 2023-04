Frank Ocean abandona a atração principal do Coachella após sofrer fratura no tornozelo

oceano franco não voltará ao palco do Coachella para o segundo fim de semana do festival, desistindo após sofrer duas fraturas e uma entorse na perna esquerda.

Eles continuam: “A conselho do médico, Frank não pode jogar no fim de semana 2 devido a duas fraturas e uma entorse na perna esquerda.”

TMZ divulgou a história, Ocean supostamente machucou o tornozelo no terreno do festival que antecedeu seu show, causando algumas mudanças de set de última hora … então parece que as coisas eram muito mais sérias do que se pensava inicialmente.