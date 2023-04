Frank Ocean dá desempenho sem brilho no Coachella 2023

Testemunhas oculares disseram ao TMZ … o cantor começou as coisas com uma nota amarga, chegando para seu primeiro show em anos uma hora atrasado às 23h para encerrar a primeira semana do Coachella. Para complicar as coisas, Frank era difícil de ver no palco mal iluminado e as luminárias baixas muitas vezes o bloqueavam da visão do público, que assistia a maior parte de sua apresentação em telas grandes.