Frank Ocean machucou o tornozelo em um acidente de bicicleta dias antes do set do Coachella

oceano franco sofreu uma grave lesão no tornozelo depois de se envolver em um acidente de bicicleta no terreno do Coachella poucos dias antes de sua apresentação marcada … forçando uma mudança em sua produção.

Fontes próximas à situação disseram ao TMZ … o acidente ocorreu quando Frank estava no Coachella ensaiando seu set. Ele não estava no palco, no entanto, fomos informados de que o acidente envolvia bicicletas usadas para circular pelos terrenos do Empire Polo Club .. e era sério o suficiente para os médicos aconselharem que a produção de Frank fosse alterada.

Frank Ocean apresentando Ferrari Branca pela primeira vez no Coachella (2023) pic.twitter.com/VwS61jBMMV — Atualizações de Frank Ocean (@blahnded) 17 de abril de 2023

Uma das principais mudanças envolveu o uso de uma pista de gelo, que foi construída para o set de Frank. Outra fonte com conhecimento direto nos diz … um diretor de elenco procurou um grupo de times de hóquei de Los Angeles em março para uma performance paga não especificada. Assim que os skatistas chegaram ao teste, eles viram Frank presente.

Disseram-nos que ficou claro durante a audição que era para o set do Coachella – e mais de 100 jogadores de hóquei foram escalados. Eles ensaiaram em uma pista de gelo elevada no Paramount Studios e até foram de ônibus para o Coachella para um ensaio geral na semana anterior ao show de Frank.



O elenco chegou ao Coachella no domingo, mas foi informado que a rotina de patinação foi cancelada. Em vez disso, eles se juntaram a Frank no palco como dançarinos de fundo – foi mais uma caminhada do que uma dança, TBH – e uma fonte nos disse que todos eles se envolveram com Prada personalizado.