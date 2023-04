Fraudes na internet: confira novos golpes online e saiba como se proteger

São muitos os golpes que ocorrem na internet diariamente, por isso é importante que o usuário fique alerta para evitar ser vítima de fraudes que ocorrem no mundo virtual, visto que algumas delas são propagadas de maneira comum na internet, ao passo que outras ocorrem de maneira indireta.

Novos golpes online roubam seus dados e seu dinheiro

O usuário da internet precisa se precaver de todas as formas para evitar ser vítima de golpes e fraudes, pois são muitas as modalidades e sempre surgem inovações para a prática de ações de má-fé.

Golpistas utilizam o nome de ferramentas do Banco Central

Existem golpes que utilizam ferramentas oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), por exemplo. O golpista objetiva acessar suas finanças, sendo assim, muitos golpes são praticados, utilizando indevidamente o nome do Pix e do Open Finance.

No entanto, o Sistema de Valores a Receber (SVR) também tem sido utilizado por golpistas para enganar o cidadão.

Trata-se de alguma forma de contato que pode ser feita por telefone ou por um meio eletrônico, no qual o golpista informa que o cidadão possui um valor a receber.

No entanto, para isso, é necessário informar dados específicos, ou ainda, realizar depósitos para receber um valor mais elevado. Essa prática é totalmente fraudulenta e fora das diretrizes do Sistema Valores a Receber.

Visto que o acesso ao sistema do Banco Central do Brasil ocorre de forma autenticada por meio da plataforma oficial, através da conta Gov.

A propaganda enganosa do influenciador digital

Quando o influenciador digital de sua confiança realiza uma propaganda, é mais fácil confiar no que está sendo dito, no entanto, infelizmente, existem golpes online que estão sendo aplicados por meio de propagandas enganosas feitas por influenciadores.

Esses golpes podem ser aplicados de diversas formas, já que eles se baseiam em promessas de ganhos de dinheiro fácil, por meio de produtos de lojas que estão em falência, ou ainda, por meio de jogos com promessas garantidas de riqueza.

Aplicativos e promessas de dinheiro fácil

Assim sendo, entre em contato com a empresa que está sendo utilizada nesse modelo de divulgação. Essa é uma prática simples que pode evitar que caia nessa modalidade de golpe.



De forma sucinta, é solicitado ao usuário baixar um aplicativo específico para ganhar dinheiro. Desta forma, além de perder o dinheiro investido no aplicativo, ainda está colocando seus dados em risco.

O falso comércio eletrônico

Infelizmente o e-commerce também tem sido utilizado para ações de má-fé. Golpistas abrem lojas na internet, “imitando” o layout de uma loja original para atrair a autoridade da marca copiada.

Produtos são colocados à venda, com preço muito abaixo do praticado, principalmente para pagamentos feitos por Pix. Depois de anunciar as vendas e dar um prazo relativamente elevado, de pelo menos 15 dias, a loja sai do ar.

É muito difícil rastrear esse tipo de golpe e, portanto, desconfie de produtos vendidos com descontos muito elevados, principalmente para pagamentos à vista.

Golpistas podem confirmar seus dados pessoais

É preciso tomar cuidado com todos os golpes, novos e conhecidos. Sendo assim, se atente a boletos recebidos por qualquer canal. Não informe nenhum dado pessoal por e-mail, telefone, SMS ou WhatsApp.

Além disso, desconfie, ainda que a outra pessoa que está realizando o contato confirme seus dados pessoais. Pois, muitas listas de dados de clientes de diversas empresas são vazadas na internet, e isso pode ocasionar outras modalidades de golpes.

Boletos falsos e os golpes online

Na dúvida, entre em contato com a instituição financeira que está sendo utilizada pelo fraudador, bem como, acesse a plataforma oficial da empresa que está sendo utilizada para prometer ganhos elevados.

Caso não conheça a empresa ou a instituição financeira, não forneça nenhum tipo de informação e nem baixe aplicativos aleatórios.

Além disso, certifique-se de que está pagando o boleto correto antes de efetuar uma transação. Essa certificação pode ser feita nos sites oficiais de diversas instituições financeiras.