Fruki Bebidas Está Oferecendo Novas Oportunidades de Emprego na Região de Lajeado

A Fruki Bebidas, empresa gaúcha de refrigerantes, anunciou recentemente a abertura de novas vagas de emprego em diversas áreas e cidades do país. Com o objetivo de ampliar sua equipe e expandir ainda mais seus negócios, a empresa está em busca de profissionais qualificados e comprometidos.

Fruki Bebidas abre novas vagas de emprego em Lajeado

Além de oferecer um ambiente de trabalho desafiador e inovador, a Fruki Bebidas também disponibiliza uma série de benefícios para seus colaboradores. Entre eles, destacam-se:

Plano de saúde;







Plano odontológico;







Vale-transporte;







Vale-refeição;







Seguro de vida em grupo;







Programas de incentivo ao desenvolvimento profissional.

As vagas disponíveis na Fruki Bebidas são para diferentes áreas, desde a produção até a administração. Confira algumas das oportunidades oferecidas:

Analista de Logística;







Auxiliar de Produção;







Motorista de Entrega;







Técnico em Segurança do Trabalho;







Supervisor de Vendas.

Como se candidatar

Os interessados em se candidatar às vagas da Fruki Bebidas devem acessar o portal 123empregos e realizar o cadastro de seu currículo. Após isso, basta buscar pelas vagas disponíveis na empresa e se candidatar àquelas que se encaixam em seu perfil.

Sobre a empresa

Fundada em 1924, a Fruki Bebidas é uma das maiores empresas de refrigerantes do país, com forte presença no mercado gaúcho e cada vez mais em expansão para outras regiões do Brasil. Com uma linha diversificada de produtos, que inclui refrigerantes, sucos e águas, a empresa se destaca pela qualidade de seus produtos e pela preocupação com o meio ambiente e com a comunidade em que está inserida.

Além disso, a companhia também é reconhecida por sua responsabilidade social, tendo realizado diversas ações em prol de instituições de caridade e projetos sociais ao longo de sua trajetória. A empresa tem como valores a ética, a transparência e o comprometimento com seus colaboradores, clientes e fornecedores.

Se você está em busca de novas oportunidades no mercado de trabalho e tem interesse em trabalhar em uma empresa sólida e reconhecida, não deixe de conferir as vagas disponíveis na Fruki Bebidas. Com benefícios atrativos e um ambiente de trabalho desafiador, a empresa é uma excelente opção para quem busca desenvolvimento profissional e pessoal.

