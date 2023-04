FSB Comunicação está EM BUSCA de pessoas no mercado

A FSB Comunicação, agência de Comunicação Corporativa Integrada cujo foco é entregar resultados concretos para os negócios de seus clientes, está atrás de novos funcionários em algumas cidades do país. Sendo assim, antes mesmo de falar mais sobre a história da empresa, confira alguns dos cargos ofertados:

Analista de Comunicação PR Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Comunicação Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Dados/BI – Rio de Janeiro – RJ – Pessoa jurídica;

Analista Fiscal/Contábil Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Comunicação – São Paulo – SP – Efetivo;

Auditor – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Consultor(a) de Comunicação – (Área pública) – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Consultor(a) de Comunicação Digital (Conteúdo de Redes Sociais) – Brasília – DF;

Consultor(a) de Comunicação PR (Coordenação) – Rio de Janeiro – RJ e Remoto – Pessoa jurídica;

Consultor(a) de Comunicação PR (Educação) – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Estagiário(a) de Comunicação – São Paulo – SP – Estágio;

Estagiário de contabilidade e fiscal – Rio de Janeiro – RJ – Estágio;

Estagiário de Design – Rio de Janeiro – RJ e Remoto – Estágio;

Planner – Brasília – DF – Pessoa jurídica;

Videomaker – Rio de Janeiro – RJ – Pessoa jurídica.

Mais sobre a FSB Comunicação e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a FSB Comunicação, é interessante frisar que, há mais de 40 anos reúne os melhores profissionais e competências para guiar líderes e organizações para cada dia mais inovar suas estratégias de comunicação, sempre com o propósito de gerar valor para suas marcas e alcançar metas e objetivos de negócio.

Isto é, trata-se da maior empresa de comunicação corporativa do Brasil de acordo com o ranking da Mega Brasil de 2021 . Trabalha de forma integrada e focada em gerar resultados para os clientes dos mais variados setores, como: consumo, varejo, luxo, beleza, tecnologia, entre outros.

