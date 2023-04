Futuro de Benzema está focado no Real Madrid após sua rejeição Arábia Saudita

Karim BenzemaO futuro de não está sendo discutido agora. Não era o mesmo três semanas atrás. A volta à normalidade do francês trouxe Real Madrid voltar a desfrutar do seu futebol. Ele era a peça que faltava para Carlos Ancelotti e sua equipe para respirar com calma. E eles continuarão a fazê-lo juntos por mais uma temporada. As dúvidas sobre o futuro do francês, quanto à sua continuidade, vão sendo gradualmente esclarecidas.

Havia incógnitas de fora, como tantas outras que aparecem quase diariamente no Real Madrid ambiente e não no próprio clube ou vestiário.

Foi dito que Benzema estava pensando muito na proposta da Arábia Saudita. Os muitos milhões de euros oferecidos não o fizeram mudar de opinião sobre a permanência no Real Madrid por pelo menos mais uma temporada.

Ao que tudo indica, o francês não vai ser dos que vão dar o passo, algo que Cristiano Ronaldo fez no último mercado de inverno. Ele ainda tem desafios pela frente em Real Madrid.

A história entre a Arábia Saudita e Benzema não para por aí, pois a oferta feita fala no lançamento de uma escolinha de futebol à qual o atacante dará seu nome e imagem.

O acordo pode ir ainda mais longe. Arábia Saudita e Benzema estão em total harmonia, mas ele quer jogar para Real Madridpelo menos até o verão de 2024, quando Benzema terá jogado por 15 temporadas no clube. Por enquanto, ele conquistou 24 títulos em branco, embora esse número possa aumentar em breve.