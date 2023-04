Futuro de Messi é incerto: PSG, Barcelona e uma terceira via

Tele futuro de Lionel Messino momento em que escrevo, provavelmente não é desconhecido nem para ele nem para as pessoas mais próximas a ele.

Qualquer abordagem completa nesta fase significaria ignorar uma realidade que se tornou mais complicada no último mês. O que parecia uma renovação muito provável com Paris Saint-Germain agora está mais longe.

Mas, insistimos, nada pode ser descartado 100% porque as negociações com os parisienses ainda estão vivas.

Qual é a situação com uma renovação com o PSG?

Antes, durante e logo após a Copa do Mundo, o PSG renovação foi quase um dado adquirido, pelo menos da França.

Leo ganhou a Copa do Mundo, depois veio a eliminação na Champions… e Messi colocar condições à sua continuidade.

Não tanto pelo dinheiro, mas pelo projeto que PSG teria em termos de jogadores, treinador e o papel exato de louis campos.

É onde as coisas foram deixadas. Tudo atrasou e o clube começou a desconfiar disso. Daí, talvez, os vazamentos vindos de Paris (L’Equipe, RMC…).

PSG não estão felizes, mas até poucos dias atrás ainda batiam na porta de Leo. Um fato que é verdade.

Eles queriam uma reunião, queriam ver a resposta de Leo à proposta que estava, e ainda está, sobre a mesa do clube de propriedade da QSI.

Em seguida, vieram os apitos da torcida parisiense pelo jogador argentino.

Uma situação que não ajuda, e que coloca uma possível renovação de um ano quase fora de alcance.

No momento, ambas as partes estão distantes, mas não se separaram. Eles devem um ao outro uma resposta mais cedo ou mais tarde.

O retorno do Barcelona é um sonho

Barcelona não são tolos. Eles sentiram a disponibilidade do maior jogador de todos os tempos do clube e colocaram as rodas em movimento para um retorno impressionante. E você falou de contatos com a comitiva de Leo.

Estas, por enquanto, limitaram-se a um encontro com Jorge Messi em que discutiram a possível homenagem Messi receberia se partisse para o futebol fora da Europa.

Não haveria necessidade de anunciar sua aposentadoria. Se ele fosse para a Major League Soccer, já seria o suficiente para essa homenagem. Mas, a partir de hoje, não há nenhuma oferta concreta dos Blaugrana.

Não vai ser fácil. A porta e Leo não se falam. Ou melhor, Leo nem fez nenhum gesto de se aproximar do presidente.

E assim é impossível. Sem falar na precária situação econômica do clube.

Apropriado Messi financeiramente não seria fácil. Mas, para a esperança dos fãs, pela primeira vez é possível.

Não é mais visto como um sonho impossível. Mas ainda há um longo caminho a percorrer antes que o sonho se torne realidade.

A terceira via

Este resultado não deve ser descartado de forma alguma… e pode haver novidades nesse sentido em breve. O que significa a terceira via?

Um movimento que talvez sinalizasse o encerramento do Messicarreira, uma mudança para a MLS dos Estados Unidos, Arábia Saudita ou mesmo Qatar.

Poderia a terceira via envolver permanecer na elite, contornando Barcelona ou PSG? Poderia servir, mas, por enquanto, nada de grave surgiu, com o Manchester City não sendo ligado ao jogador há algum tempo.

E é assim que as coisas são. Lamentamos dar poucos detalhes concretos, mas… PSG estão se afastando, Barcelona estão sonhando e a terceira via não pode ser descartada.