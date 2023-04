Fuvest terá lista extra de aprovados do Vestibular 2023 e Enem-USP 2023

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) informou que haverá uma lista extra de aprovados referente ao Vestibular 2023 e ao Enem-USP 2023. A relação de novos convocados para a matrícula será publicada no dia 10 de abril, próxima segunda-feira, no site da Fuvest.

Conforme as orientações da Fuvest, os novos convocados deverão realizar a matrícula de forma virtual no período das 8h do dia 11 de abril às 12h do dia 12 de abril, considerando o horário oficial de Brasília. Os estudantes podem consultar a lista de documentos necessários para o registro acadêmico no Manual do Candidato.

Processos seletivos

De acordo com o edital, a oferta total da Universidade de São Paulo (USP) para o Vestibular 2023 foi de 8.230 vagas para ingresso em cursos de graduação de diversas áreas. Parte das vagas estão reservadas para estudantes egressos de Escola Pública (EP) e para Pretos, Pardos e Indígenas (PPI).

Tradicionalmente, o Vestibular Fuvest conta com duas fases. A Fuvest aplicou as provas da 1ª fase no dia 4 de dezembro de 2022, enquanto a aplicação da 2ª fase foi nos dias 8 e 9 de janeiro deste ano. Além disso, os candidatos aos cursos que exigem habilidades específicas passaram pelo THE entre os dias 11 e 14 de janeiro.

Os candidatos precisaram responder questões objetivas e discursivas sobre conteúdos do Ensino Médio e uma prova de redação em Língua Portuguesa.

Neste ano, a USP substituiu a adesão ao SiSU (Sistema de Seleção Unificada) por processo seletivo próprio com o uso das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Desse modo, a edição de 2023 é a primeira do Enem-USP, que contou com a oferta de 2.917 vagas. De acordo com o edital, somente os estudantes que fizeram o Enem 2022 puderam participar desse processo seletivo.

As vagas ofertadas pela USP em ambos os processos seletivos são para ingresso de novos alunos em cursos de graduação das seguintes áreas: Ciências Biológicas e da Vida; Ciências Exatas e Tecnológicas; Ciências Humanas e Sociais.

Veja mais informações no site da Fuvest.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Ministério da Cultura lança edital do Prêmio de Literatura Carolina Maria de Jesus; saiba mais.