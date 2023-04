Galpão de artesanato é alvo de vandalismo em Penedo

Algum tempo, os penedenses vêm sofrendo com ações de vandalismo em toda a cidade. Desta vez, o alvo foi o Galpão Zureta.

A cidade de Penedo enfrenta problemas crônicos relacionados a atos de vandalismo. Mudas de árvores são arrancadas, placas de sinalização são roubadas e até mesmo objetos de decoração de Natal são subtraídos.

Em plena Semana Santa, o prédio que comercializa objetos de artesanato teve sua fachada danificada nas primeiras horas deste sábado, 08 de abril. Supostamente, uma pessoa com problemas mentais teria provocado uma verdadeira bagunça, danificando os vasos de plantas instalados na portaria e sujando a parede do prédio com terra, estragando parte da pintura.

A redação do site Boa Informação conversou com o proprietário, que relatou que iria registrar um boletim de ocorrência sobre o acontecido.

No Instagram oficial da empresa, foi postado um vídeo lamentando o ocorrido:

Veja como era antes:

Além disso, a cidade vem passando por momentos turbulentos em relação à violência. Rotineiramente, os penedenses estão recebendo notícias de vários crimes de homicídio na cidade, o que tem assustado muito os moradores do município ribeirinho.

