Assista à transmissão ao vivo do Gamebred Boxing 4 online no MMA Fighting pelo card preliminar às 19h ET no sábado. O card de luta para esta parte do evento é o seguinte:

Joe Riggs x Markus Perez

Mandeep Jangra vs. Ryan Reber

Javier Zamarron vs. Roberto Armas

Cade Howell x Christopher Wingate

Danielle Cohen x Danielle Wynn

No evento principal do Gamebred Boxing 4, o ex-campeão dos leves do UFC Anthony Pettis enfrenta a lenda do pugilismo Roy Jones Jr. em uma luta de boxe.