Ganhe Vantagem e Receba Dinheiro Extra com Carteira Assinada Hoje (18/04)!

Mesmo que seja direito do trabalhador que atua com carteira assinada, o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) só pode ser resgatado em situações específicas e previstas em lei. Entre as modalidades mais conhecidas está o saque-aniversário.

Por meio desta opção é possível sacar parte dos valores depositados anualmente. No entanto, para isso, é preciso aderi-la e deixar o saque-rescisão, liberado mediante a demissão sem justa causa. Sendo assim, neste caso não é possível resgatar o FGTS integralmente.

Todavia, caso o trabalhador precise de dinheiro com uma certa urgência, é possível resgatar até cinco anos do saque-aniversário por meio da antecipação do FGTS pela Caixa Econômica Federal. Trata-se de uma linha de crédito que utiliza juros mais baixos. Na matéria que acaba de sair hoje, você poderá ver como contratar o serviço a seguir.

Antecipação do FGTS na Caixa

Como mencionado, a antecipação do FGTS pela Caixa é uma espécie de empréstimo com as seguintes condições:

Antecipação de: até 5 parcelas do saque-aniversário;

Valor mínimo de: R$ 500,00;

Taxa de juros: a partir de 1,79%/mês.

Regras para contratar a antecipação do FGTS pela Caixa

Os interessados em antecipar o saque-aniversário do FGTS pela Caixa precisam cumprir os seguintes requisitos:

Ter 18 anos ou mais;

Possuir conta corrente na Caixa Econômica;

Ser aderente do saque-aniversário;

Autorizar a Caixa a consultar informações do seu FGTS;

Possuir saldo nas contas vinculadas ao FGTS;

Estar com o CPF em situação regular.

Como contratar a antecipação do FGTS pela Caixa?

Antes da contratação, é preciso autorizar a Caixa a oferecer a modalidade por meio do aplicativo do FGTS. Veja o passo a passo:

Acesse o site ou aplicativo do FGTS (disponível para Android e iOS); Clique na opção “Empréstimo Saque-Aniversário”; Aceite os termos e clique em “Continuar”; Toque em “Instituições Financeiras”; Selecione a Caixa Econômica Federal; Confirme a opção clicando em “Sim”; Por fim, confirme a solicitação.

Para realizar o procedimento de contratação basta acessar o Internet Banking da Caixa ou o aplicativo (disponível para Android e iOS) – de segunda a sexta-feira das 9h às 19h – e seguir a orientação. O valor tomado é liberado na conta informada em até 24 horas.

Como aderir o saque-aniversário do FGTS?



Quem ainda não aderiu o saque-aniversário pode fazer o procedimento normalmente. Basta seguir os passos abaixo:

Acesse o aplicativo do FGTS; Informe o seu login e senha, caso já seja cadastrado; Clique na opção “Saque aniversário”; Em seguida, toque em “Modalidade saque-aniversário; Feito isto, clique em “Optar pelo saque-aniversário”; Um termo será gerado para que o usuário prossiga com a operação; Realizados os procedimentos, o sistema vai efetivar a troca de modalidade.

Contudo, é importante frisar que caso se arrependa, o trabalhador pode retornar ao saque rescisão do FGTS. No entanto, neste caso, após a solicitação de retorno será necessário aguardar um prazo de 24 meses para que a troca seja efetivada

Qual o valor do saque-aniversário do FGTS?

O valor do saque-aniversário do FGTS varia conforme o saldo total disponível nas contas do trabalhador. Em síntese, é possível resgatar de 5% a 50% da quantia reservada no Fundo de Garantia. Além disso, o trabalhador pode receber uma parcela adicional. Confira:

Faixas de saldo em R$ Percentual de retirada Parcela adicional Até R$ 500,00 50% _ De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 40% R$ 50 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 30% R$ 150 R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 20% R$ 650 R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 15% R$ 1.150 R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 10% R$ 1.900 Acima de 20.000,01 5% R$ 2.900