Gary Sanchez assina contrato da liga secundária com o San Francisco Giants

ON sexta-feira, Ken Rosenthal, do The Athletic, anunciou em seu feed do Twitter que o apanhador Gary Sanchez juntou-se ao San Francisco Giants em um contrato da liga secundária. O contrato, porém, pode ser rescindido à vontade caso ele não seja promovido aos majores até 1º de maio.

Sanchez, que depois de deixar o Minnesota Twins passou toda a entressafra sem assinar com nenhuma franquia, participou do último World Baseball Classic pela República Dominicana, aparecendo em dois jogos sem registrar um acerto. A princípio, ele treinará nas instalações do Giants Spring Training, antes de ser designado para a equipe afiliada.

Em 2022, ele teve um ano de altos e baixos vestindo o uniforme das Cidades Gêmeas. Em 128 partidas, ele conseguiu 86 rebatidas, dirigindo em 61 corridas e completando o placar em 42 ocasiões. Ele também acertou 16 home runs e acertou 20,5% no bastão.

Na época, ele alcançou números semelhantes aos da temporada anterior, o que serviu como uma melhora após um 2020 muito fraco. Seu retorno no ataque naquele ano foi muito ruim, obtendo rebatidas apenas a cada 14,7% das rebatidas.

Gary Sanchez um grande talento da República Dominicana

Mesmo que não seja tão potente ultimamente, o talento de Gary Sanchez é conhecido em MLB. Em 2017 e 2019, conseguiu em home runs e média de rebatidas, respectivamente, 33 e 27,8%; e 34 e 23,2%.

O apanhador fez sua estreia na liga principal em 2015 com o Ianques de Nova Iorque e lá ficou até o final de 2021, quando foi enviado por direito aos Gêmeos com o terceira base Gio Urshela. Na direção oposta da troca estavam o apanhador Ben Rortvedt, o shortstop Isiah Kiner-Falefa e o terceira base Josh Donaldson.

Para os gigantes, sanches pode se tornar uma peça importante, mesmo estando empatado com times menores até o momento. Isso porque os jogadores das duas posições ainda têm pontos positivos para o elenco. O titular Joey Bart, anteriormente classificado como uma das melhores perspectivas do beisebol, ainda não se desenvolveu como esperado. Já o reserva Roberto Perez tem um bom histórico defensivo, mas é fraco na hora de controlar o bastão.