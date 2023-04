Gasolina no Brasil ainda custa mais de R$ 5,50

O novo preço da gasolina acabou de sair e continua preocupando os motoristas. Após duas semanas de alta, o valor do combustível não avançou no país pela terceira vez consecutiva. No entanto, o preço médio da gasolina seguiu estável, algo que não é positivo. Hoje, a gasolina tem valor médio de R$5,51 no Brasil.

Para quem não lembra, o valor médio da gasolina na última semana de 2022 era de R$ 4,96 no Brasil. Isso quer dizer que o combustível acumula uma forte alta de 11,1% em 2023, pesando cada vez mais no bolso dos motoristas.

De acordo com um levantamento realizado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio do litro da gasolina continuou custando R$ 5,51 no país. Contudo, alguns estados comercializaram o litro do combustível a mais de R$ 6,00.

A forte alta acumulada pela gasolina em 2023 aconteceu do final de fevereiro para cá. Em suma, na semana encerrada em 25 de fevereiro, o combustível acumulava alta de apenas 2,4% no ano, o que correspondia a 12 centavos por litro.

Entretanto, a partir da semana seguinte, o valor da gasolina disparou no país devido à retomada da cobrança do PIS/Cofins sobre a gasolina e o etanol hidratado no início de março.

De todo modo, a situação continua difícil para os condutores, que sofrem para abastecerem seus veículos nas bombas.

Preço da gasolina sobe no governo Lula

A saber, a ANP analisa os preços dos combustíveis em milhares de postos do país. Assim, divulga semanalmente os valores médios da gasolina, do etanol hidratado e do óleo diesel, revelando também os preços em cada unidade federativa (UF).

Embora a gasolina acumule uma forte alta em 2023, o seu valor está 22,56% menor que há um ano. Isso quer dizer que a gasolina, comercializada a R$ 5,51 na semana passada, está R$ 1,76 mais barata que no mesmo período de 2022, quando seu litro custava R$ 7,27, em média.

Para quem não sabe, o ex-presidente Jair Bolsonaro promoveu isenções sobre os combustíveis em junho do ano passado, com validade até 31 de dezembro. Dessa forma, reduziu os valores dos combustíveis, que estavam em patamar muito elevado no país.

Em 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prorrogou essa desoneração, pelo menos nos primeiros meses, promovendo as seguintes ações:

Reduziu a zero as alíquotas dos impostos federais PIS/Pasep e Cofins que incidem sobre gasolina, álcool, querosene de aviação e gás natural veicular até 28 de fevereiro de 2023;

Zerou a Cide, que é um imposto federal, sobre a gasolina até o dia 28 de fevereiro de 2023;

Reduziu a zero as alíquotas dos impostos federais PIS/Pasep e Cofins que incidem sobre diesel, biodiesel, gás natural e gás de cozinha até 31 de dezembro de 2023.

Assim, a gasolina e o etanol voltaram a ter impostos cobrados sobre seus preços no início de março, ficando mais caros no país. Entretanto, no acumulado de 12 meses, o saldo ainda é muito positivo para os motoristas, que estão pagando bem menos que em abril de 2022.

Contudo, o valor da gasolina estava 10% menor no final de 2022. E os motoristas estão sentindo o peso desse encarecimento no bolso.



Gasolina mais cara do país vem da região Norte

Na semana passada, o preço médio da gasolina se manteve estável no Brasil graças aos resultados variados observados nas regiões brasileiras.

Por um lado, o valor do combustível caiu no Nordeste (-0,53%) e no Centro-Oeste (-0,18%). Por outro lado, a gasolina ficou mais cara no Sul (+0,36%) e no Sudeste (+0,19%), enquanto se manteve estável no Norte (0,0%).

Com o acréscimo desses resultados, os valores médios registrados nas regiões brasileiras foram os seguintes:

Norte: R$ 5,82;

R$ 5,82; Nordeste: R$ 5,60;

R$ 5,60; Sul: R$ 5,52;

R$ 5,52; Centro-Oeste: R$ 5,46;

R$ 5,46; Sudeste: R$ 5,37.

Entre as unidades federativas (UFs), o preço médio da gasolina caiu em 15 delas, com destaque para Piauí (-1,40%), Pernambuco (-1,30%), Maranhão (-1,10%) e Bahia (-1,02%). Os demais recuos foram mais tímidos.

Em contrapartida, o valor do combustível subiu nas 12 UFs restantes. Os principais destaques foram Santa Catarina (+2,18%) e Ceará (+1,76%). Já os outros avanços não superaram 1,00% de variação.

Com isso, os valores médios mais altos da gasolina foram registrados nos seguintes estados:

Amazonas: R$ 6,50;

R$ 6,50; Roraima: R$ 6,09;

R$ 6,09; Rondônia: R$ 6,02;

R$ 6,02; Acre: R$ 5,91;

R$ 5,91; Bahia: R$ 5,85.

Em resumo, os estados da região Norte tiveram os maiores preços do país. Isso explica a posição da região no ranking nacional, figurando no primeiro lugar da lista.

Já na parte de baixo da tabela, com os preços mais acessíveis aos motoristas, ficaram as seguintes UFs:

Mato Grosso do Sul: R$ 5,15;

R$ 5,15; Amapá: R$ 5,16;

R$ 5,16; Minas Gerais: R$ 5,28;

R$ 5,28; Paraíba: R$ 5,29;

R$ 5,29; Pernambuco: R$ 5,33;

R$ 5,33; Rio Grande do Sul: R$ 5,34;

R$ 5,34; São Paulo: R$ 5,35.

Por fim, os motoristas de todas as regiões brasileiras conseguiram encontrar bons preços da gasolina, já que várias UFs comercializaram o combustível a valores abaixo da média nacional, de R$ 5,51.