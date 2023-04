GD9 disponibiliza EMPREGOS na região Sul

A GD9, empresa de recrutamento e seleção que acredita no poder do trabalho como agente de transformação das pessoas e da sociedade, está atrás de novos funcionários no mercado de trabalho. Sendo assim, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, confira quais são os postos de trabalho ofertados:

Auxiliar Administrativo – Curitiba – PR – Administração Geral;

Assistente de Departamento Pessoal – Alto Da XV – Curitiba – PR – Departamento Pessoal;

Técnico de Manutenção de Ar Condicionado – CIC – Curitiba – PR – Manutenção e Instalações;

Recepcionista Imobiliária – Curitiba – PR – Recepção;

Assistente Administrativo – Curitiba – PR – Administração Geral;

Soldador II – São José Dos Pinhais – PR – Produção;

Vendedor Técnico – Vale Do Itajaí – SC – Venda Técnica;

Atendente de Vendas – Curitiba – PR – Atendimento;

Analista de Controladoria – Fazenda Rio Grande – PR – Controladoria;

Assistente de Importação – Araucária – PR – Comércio Exterior, Trader;

Orçamentista Mecânico – Hauer – Curitiba – PR – Manutenção Mecânica;

Secretariado Administrativo – Curitiba – PR – Secretariado;

Vendedor Externo – Curitiba – PR – Venda Externa.

Mais sobre a GD9 e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre a GD9, a empresa oferece o que há de mais completo na contratação de profissionais efetivos, temporários, terceirizados, estagiários e trainees. Elabora, ainda, projetos especiais em treinamento e desenvolvimento, mapeamento de competências, avaliação de desempenho, coaching, assessment, avaliação 360º, pesquisa de clima e estruturação de cargos e salários.

Por fim, presente no mercado há duas décadas, a GD9 RH se consolidou como uma das maiores empresas de Recrutamento e Seleção do Paraná por meio de uma atuação séria, transparente e pautada em rígidos valores éticos.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!