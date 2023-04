Georges St-Pierre adverte Israel Adesanya sobre usar ‘sua raiva, sua emoção’ no UFC 287: ‘Isso pode ser um erro’

Georges St-Pierre acredita que Israel Adesanya precisa se concentrar em si mesmo neste fim de semana.

No sábado, Adesanya busca recuperar o título dos médios ao enfrentar Alex Pereira na luta principal do UFC 287. Do jeito que está, ele está 0-3 contra Pereira, perdendo duas lutas no kickboxing antes de ser parado por Adesanya no quinto rodada do UFC 281 no ano passado.

Com um registro tão desigual, as tensões entre os headliners estão aumentando. Na coletiva de imprensa pré-luta, Adesanya usou uma coleira de cachorro, dizendo “Eu sou um cachorro e estou prestes a ser solto” antes de compartilhar um confronto intenso com Pereira. Mas St-Pierre alertou Adesanya para não se deixar levar por suas emoções.

“Acho que um dos maiores erros quando alguém luta contra outra pessoa é tentar usar sua raiva, sua emoção – isso pode ser um erro”, disse St-Pierre nas perguntas e respostas do UFC Middleweight Legends quando questionado sobre qual conselho ele daria a Adesanya. “Acho importante focar no objetivo, não no subjetivo. Isso é muito importante.

“A diferença é que se você focar no objetivo, apenas nas coisas que você pode controlar, não nas coisas sobre as quais você não tem controle – por exemplo, vou perder ou ganhar? Você não controla isso. O que as pessoas vão pensar de mim? Você não controla isso. O que meu oponente está fazendo? Você não controla isso.

“Apenas concentre-se nas coisas que você pode controlar e, ao fazer isso, ele saberá o que precisa fazer para realizar o trabalho. Concentre-se nisso e limpe sua mente de todas as besteiras ao seu redor. Concentre-se apenas no que precisa fazer e, ao fazer isso, você perderá as probabilidades a seu favor.

Apesar de suas três derrotas anteriores, as chances permanecem ligeiramente a favor de Adesanya, com DraftKings atualmente listando “The Last Stylebender” como um favorito de -140 para finalmente derrotar Pereira.

O UFC 287 acontece neste sábado, no Kaseya Center, em Miami.