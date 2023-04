Georgina Rodriguez distrai-se dos problemas de Cristiano Ronaldo com este exercício em que fortalece os glúteos

Georgina Rodriguez não está passando por um bom momento com seu parceiro, Cristiano Ronaldo.

Depois de o programa televisivo português ‘Noite das Estrelas’ ter apresentado as razões dos problemas do casal, é como se tudo à volta do casal tivesse sido descoberto.

Neste programa televisivo português e em vários outros meios de comunicação, indicam que Cristiano está “cansado” da atitude adotada por georgina, que eles descrevem como “longe da realidade”, “forçado” e “frívolo”. Eles até falaram de Cristiano estar “farto dela” por causa de sua atitude.

Rodriguez parece feliz em se concentrar em sua própria vida, promovendo sua figura e sua marca o máximo que pode. Em um de seus últimos vídeos nas redes sociais, ela pode ser vista fazendo um exercício que visa acentuar os glúteos, chamando a atenção de seus fãs.

A influencer costuma estar presente em eventos de topo, além de ser a imagem de marcas de renome internacional, e para além de tudo isto, estreou em março a segunda temporada de ‘I am Georgina’, o seu reality show da Netflix.

Mas sua popularidade também se multiplicou no Instagram, onde ela publica regularmente vídeos como este, onde pode ser vista trabalhando em uma parte específica de seu corpo.