Gervonta Davis entrega a Ryan Garcia a primeira derrota na carreira com nocaute violento

Gervonta Davis pode ser a nova cara do boxe.

“Tank” venceu seu tão esperado confronto com Ryan Garcia (23-1, 19 KOs) com uma finalização enfática ao derrubar Garcia com a mão esquerda no corpo no sétimo round. Após um pequeno atraso, Garcia foi forçado a dar uma joelhada no tiro corporal e não conseguiu responder à contagem de 10 do árbitro Thomas Taylor.

O resultado oficial foi Davis por nocaute em 1:44 da rodada 7.

Posteriormente, Davis (29-0, 28 KOs) foi questionado sobre sua previsão pré-luta em que ele chamou corretamente em qual round encontraria o KO.

“Era eu apenas tentando entrar na cabeça dele”, disse Davis. “Eu realmente não sei até que eu realmente entrei lá com meu oponente, mas uma vez que entrei com ele, senti que em termos de habilidade, estava no máximo.”

Davis foi então questionado se vencer esta batalha de boxeadores invictos o tornava o rosto do esporte e ele concordou de todo o coração.

“Eu sou definitivamente a cara do boxe”, disse Davis. “Absolutamente f******.”

A luta começou equilibrada, com ritmo lento no primeiro round que Garcia pode ter vencido por pouco. No entanto, Davis se afirmou no segundo round ao aproveitar um erro de Garcia e acertá-lo com a mão esquerda para um knockdown certeiro. Foi apenas a segunda vez que Garcia foi derrubado em sua carreira profissional.

Davis estava cheio de confiança depois disso e nas rodadas seguintes ele continuou sua estratégia de circular e atirar com a mão esquerda no corpo de Garcia. Garcia mostrou flashes de ataque, incluindo uma direita limpa no sexto que acordou Davis. Na maior parte, Garcia foi incapaz de atrapalhar o tempo de Davis e o Davis estava consistentemente acertando os socos mais fortes.

Foi durante uma troca na 7ª rodada que Davis acertou um pisque-e-você-perdeu a mão esquerda no fígado que levou Garcia à sua primeira derrota.

Houve poucos protestos de Garcia, que deu respeito e crédito a Davis após a luta.

“Ele acabou de me pegar com um bom chute”, disse Garcia. “Eu não quero dar desculpas aqui. Ele me pegou com um chute certeiro e eu simplesmente não consegui me recuperar, e pronto, é só isso que tenho a dizer. … não vou falar nada. Eu não conseguia respirar.