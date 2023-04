Gervonta Davis vs. Ryan Garcia destaques do vídeo da luta completa

Assista Gervonta Davis vs. Ryan Garcia destaques completos do vídeo da luta de seu confronto principal no sábado à noite, cortesia de vários canais.

Davis x Garcia aconteceu em 22 de abril na T-Mobile Arena em Las Vegas, Nevada. Gervonta Davis (29-0) e Ryan Garcia (23-1) trouxeram recordes de invencibilidade para o confronto do evento principal. A luta foi ao ar ao vivo no pay-per-view Showtime, DAZN e PPV.com.

Veja todos os destaques do vídeo abaixo.

Para saber mais sobre Davis x Garcia, confira o blog ao vivo de Alexander K. Lee, do MMA Fighting.

O evento principal é o próximo.

Ryan Garcia primeiro a uma música de entrada solene, Espírito Guia-me por Ksalmz.

Gervonta Davis sai com Chief Keef, que está se apresentando Amo Sosa no caminho para o ringue.

Thomas Taylor nosso árbitro para esta luta.

Rodada 1: Garcia com jabs para começar, Davis mantendo distância. Nenhum soco de Davis no primeiro minuto, ele está apenas de olho em Garcia e circulando. Garcia fechando a distância cautelosamente. Há um jab de Davis. Davis não deixou Garcia acertar aquele jab. Garcia mostra alguma velocidade de mão, mas Davis não morde. Garcia desfere um soco antes do gongo. Muito pouco para marcar lá.

MMA Fighting marca o round 10-9, Garcia.

2 ª rodada: Garcia imediatamente assume o centro novamente. Ele está soltando as mãos e Davis vai para um bloqueio de corpo para retardá-lo. Multidão já zumbindo. Garcia persegue com aquele jab e Davis agarra novamente, árbitro avisa para desistir. Davis circulando e ainda não jogando muito. Curto por dentro, Davis reclama que foi perto da nuca, Garcia o quebra por seus problemas. Eles quebram e há troca de socos, enorme contra-ataque deixado por Davis derruba Garcia! Garcia recua, mas Davis sente cheiro de sangue. Davis erra com outra esquerda e volta a esperar seu momento com Garcia em sua perseguição. Seguimos para a 3ª Rodada.

MMA Fighting marca o round 10-8, Davis. No geral, 19-18 Davis.

Rodada 3: Garcia de volta à caça, Davis saltando com confiança ao redor do ringue. Davis dispara um contra-ataque à esquerda novamente. Garcia desvia a mão esquerda, Davis consegue uma chave de cabeça e eles rapidamente se separam. Garcia joga uma esquerda no corpo. Davis estende a esquerda e toca em Garcia. Davis começando a se abrir. Verifica gancho de esquerda por Garcia. Davis carregando aquela mão esquerda, Garcia ficando na defensiva.

MMA Fighting marca o round 10-9, Davis. No geral, 29-27 Davis.

Rodada 4: Garcia tentando abrir a defesa de Davis com seu jab. Garcia vai ao corpo. Davis responde com um direto de esquerda no corpo. Garcia finta e vai até o corpo, mas está com problemas para armar Davis. Davis dispara uma esquerda no corpo. Belo contra-ataque deixado por Garcia, Davis acerta o corpo novamente e depois desfere um jab por cima. Garcia não pode sair do caminho daquele golpe de corpo com a mão esquerda. Garcia marca com uma vantagem de direita. A mão esquerda se conecta para Davis enquanto ele entra e sai. Garcia acerta algumas mãos direitas curtas enquanto Davis o amarra.

MMA Fighting marca o round 10-9, Davis. No geral, 39-36 Davis.

Rodada 5: Início provisório para o Round 5. Davis para o corpo. Garcia lança um jab, mas Davis o faz pagar com um contra-ataque de esquerda. Davis é uma ameaça constante com aquela mão. Garcia está em perseguição sem lançar muito de nada. Garcia espeta o corpo. Davis acerta uma esquerda que faz Garcia disparar brevemente. Outro empate de Davis fez com que os dois lutadores girassem desajeitadamente antes de se separarem. Garcia vai ao corpo antes do gongo.

MMA Fighting marca o round 10-9, Davis. No geral, 49-45 Davis.

Rodada 6: Davis conduzindo Garcia ao redor do ringue com seu footwork. Olhando para a esquerda de Garcia, ele recua antes de voltar rapidamente com uma direita que atinge Davis. Isso acordou Davis. Garcia agressivo com seu jab agora. Davis procura recuperar o controle com seu trabalho corporal. Garcia perde por pouco a mão direita com Davis circulando. Garcia acerta um direto no cano. Mais um placar certo para Garcia. Hard body baleado por Davis. Uppercut no corpo de Garcia.

MMA Fighting marca o round 10-9, Garcia. No geral, 58-55 Davis.