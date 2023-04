Gervonta Davis x Ryan Garcia: Atualizações rodada a rodada ao vivo

O MMA Fighting traz Gervonta Davis x Ryan Garcia ao vivo, rodada a rodada, para uma das lutas de boxe mais esperadas do ano na T-Mobile Arena em Las Vegas, Nevada, na noite de sábado.

O evento principal está previsto para começar por volta das 22h30 ET no DAZN e PPV.com pay-per-view. Confira nossa página de resultados Davis x Garcia para descobrir o que aconteceu na eliminatória.

Gervonta Davis (26-0) registrou nocautes em quatro de suas últimas cinco lutas. Ele derrotou Hector Garcia por nocaute (interrupção de escanteio) na oitava rodada de sua última passagem pelos ringues em janeiro passado.

Ryan Garcia (23-0) também desfiou quatro nocautes em suas últimas cinco lutas, incluindo um nocaute na sexta rodada de Javier Fortuna em julho passado em sua última luta.

Gervonta Davis e Ryan Garcia vão disputar o catchweight.

Confira o blog ao vivo do evento principal Davis x Garcia abaixo.

O evento principal é o próximo.

Ryan Garcia primeiro a uma música de entrada solene, Espírito Guia-me por Ksalmz.

Gervonta Davis sai com Chief Keef, que está se apresentando Amo Sosa no caminho para o ringue.

Thomas Taylor nosso árbitro para esta luta.

Rodada 1: Garcia com jabs para começar, Davis mantendo distância. Nenhum soco de Davis no primeiro minuto, ele está apenas de olho em Garcia e circulando. Garcia fechando a distância cautelosamente. Há um jab de Davis. Davis não deixou Garcia acertar aquele jab. Garcia mostra alguma velocidade de mão, mas Davis não morde. Garcia desfere um soco antes do gongo. Muito pouco para marcar lá.

MMA Fighting marca o round 10-9, Garcia.

2 ª rodada: Garcia imediatamente assume o centro novamente. Ele está soltando as mãos e Davis vai para um bloqueio de corpo para retardá-lo. Multidão já zumbindo. Garcia persegue com aquele jab e Davis agarra novamente, árbitro avisa para desistir. Davis circulando e ainda não jogando muito. Curto por dentro, Davis reclama que foi perto da nuca, Garcia o quebra por seus problemas. Eles quebram e há troca de socos, enorme contra-ataque deixado por Davis derruba Garcia! Garcia recua, mas Davis sente cheiro de sangue. Davis erra com outra esquerda e volta a esperar seu momento com Garcia em sua perseguição. Seguimos para a 3ª Rodada.

MMA Fighting marca o round 10-8, Davis. No geral, 19-18 Davis.

Rodada 3:

Rodada 4:

Rodada 5:

Rodada 6:

Rodada 7:

Rodada 8:

Rodada 9:

Rodada 10:

Rodada 11:

Rodada 12: