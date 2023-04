Gervonta Davis x Ryan Garcia transmissão ao vivo online

Assista à transmissão ao vivo Gervonta Davis x Ryan Garcia online no MMA Fighting for the Davis x Garcia card preliminar às 18:00 ET no sábado à noite.

O card de luta para esta parte do evento é o seguinte:

Fiodor Czerkaszyn x Elias Espadas, luta de 10 rounds no peso médio

Vito Mielnicki Jr. vs. Jose Sanchez Charles, uma luta de 10 rounds no super meio-médio

No evento principal Davis x Garcia, o campeão dos leves do WBA, Gervonta Davis, enfrenta o ex-campeão interino dos leves do WBC, Ryan Garcia, em uma luta de grande sucesso. Será uma disputa peso-catch em frente a uma casa lotada na T-Mobile Arena em Las Vegas, Nevada.

O card principal vai ao ar ao vivo no DAZN e PPV.com às 20:00 ET.