GetAtende está ATRÁS de profissionais no SUL DO PAÍS

A GetAtende, empresa que é a nova central responsável pelo atendimento aos clientes da Getnet – empresa de tecnologia e soluções de meios de pagamentos do grupo global PagoNxt, está atrás de profissionais no mercado. Assim, antes de falar um pouco mais sobre, confira quais são as vagas disponíveis:

Analista de Aprendizagem Júnior – Campo Bom – RS – Efetivo;

Analista de Excelência Operacional Pleno – Curadoria – Campo Bom – RS – Efetivo;

Analista de Prevenção à Fraude Jr – Bilíngue – Campo Bom – RS – Efetivo;

Analista de Projetos Pleno – Campo Bom – RS – Efetivo;

Analista de Qualidade Pleno – Campo Bom – RS – Efetivo;

Analista de RH Pleno (Business Partner) – Campo Bom – RS – Efetivo;

Assistente de Planejamento Financeiro – Campo Bom – RS – Efetivo;

Especialista de Atendimento e Negócios – Campo Bom – RS;

Especialista de Atendimento e Negócios | Turno Tarde e Noite – Campo Bom – RS;

Líder Especialista de Atendimento e Negócios – Campo Bom – RS;

Líder Excelência Operacional – Projetos e Processos – Campo Bom – RS – Efetivo;

Técnico(a) de Enfermagem do Trabalho – Campo Bom – RS – Efetivo.

Mais sobre a GetAtende e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando um pouco mais sobre a GetAtende, é interessante frisar que a companhia está na cidade de Campo Bom, no Rio Grande do Sul, e nasceu com a missão de olhar de forma simples, próxima e inovadora para cada necessidade dos seus clientes, cuidando e simplificando seu dia a dia, para que eles se preocupem apenas em crescer e gerar mais negócios.

Por fim, a sua equipe é feita de pessoas que estão sempre se desafiando e buscando inovação, que têm sonhos, ambições, inspiram e fazem tudo acontecer, para prestar o melhor atendimento aos clientes, todos os dias.

