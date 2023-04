Giannis Antetokounmpo compartilha que estava pronto para se aposentar da NBA em 2020 antes mesmo de se tornar campeão ‘Não me importo’

Giannis Antetokounmpo está pronto para mais um playoff com o Milwaukee Bucks depois de levar a franquia ao topo da Conferência Leste classificação, garantindo a vantagem de jogar em casa até uma vaga potencial no Finais da NBA.

Giannis Antetokounmpo queria ficar em casa com sua família

Giannis Antetokounmpo é considerado um dos melhores NBA jogadores há vários anos, mas o “Aberração Grega” falei com Lori Nickel de Milwaukee Journal Sentinel e explicou que não é fácil, pois ele estava prestes a abandonar o basquete em 2020.

“Em 2020, eu estava … pronto para me afastar do jogo.”

A essa altura, o dólares não tinha ganhado um título e Antetokounmpo até conversou com o front office da franquia sobre onde estava sua mente.

“Se algo não me faz feliz, eu não faço. Eu não quero fazer. Vou apenas ficar em casa, ficar com meus filhos, ficar com minha família e tentar ser feliz. Eu não ligo.”

Naquele momento Giannis tinha assinado o maior contrato em NBA história apenas alguns meses antes, dizendo que muitas pessoas estavam pensando que ele era louco porque pensavam que ele estava tentando ficar com o dinheiro.

“Mannnnn, você pode pegar esse dinheiro e enfiar no seu …”, explicou o talento grego.