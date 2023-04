Giannis Antetokounmpo: Michael Jordan jogou 15 anos, ganhou seis campeonatos, os outros nove anos, foi um fracasso?

Giannis Antetokounmpo agrediu um jornalista depois de ser questionado em uma coletiva de imprensa se ele rotularia Milwaukee Bucks‘ temporada como um fracasso.

O dólares terminou no topo do NBAConferência Leste com um recorde de 58-24, mas foram eliminados na primeira rodada dos playoffs nas mãos de calor de Miami.

“Você me fez a mesma pergunta no ano passado, Eric” Giannis disse.

“Tudo bem. Você ganha uma promoção todo ano? No seu trabalho, não, certo, então todo ano que você trabalha é um fracasso? Sim ou não? Não. Todo ano você trabalha, você trabalha em direção a alguma coisa. Em direção a uma meta, certo?

“Que é conseguir uma promoção, poder cuidar da família… Não é um fracasso, são passos para o sucesso… Michael Jordan jogou 15 anos, ganhou seis campeonatos, os outros nove anos, foi fracasso?”

A estrela grega estava confiante de que sua equipe vai se recuperar no próximo ano e lutar pelo título novamente, enfatizando que não são fracassos, mas “passos para o sucesso”.

“Você sabe, me desculpe,” Giannis adicionado.

“Eu não queria torná-lo pessoal com você. Você me perguntou a mesma coisa no ano passado e no ano passado eu não estava com a mentalidade certa para responder a você.”

Pela sexta vez na história dos playoffs da NBA, o oitavo cabeça-de-chave de uma conferência (Miami) conseguiu eliminar o cabeça-de-chave (Milwaukee). Isso não acontecia desde 2012, quando o Philadelphia 76ers derrubou o búfalos de Chicago.

Giannis registrou 38 pontos e 20 rebotes (14 de 27 arremessos, 10 de 23 da linha) para o dólaresque desperdiçou uma vantagem de +16 no quarto período e acabou perdendo por 128 a 126 na prorrogação.