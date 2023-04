Gilbert Burns acusa Jorge Masvidal de usar graxa no UFC 287: ‘Ele era tão escorregadio’

Gilbert Burns não está necessariamente guardando rancor depois do UFC 287, mas está confiante de que teria feito outra finalização em seu cartel – se pudesse ter segurado Jorge Masvidal.

Em uma vitória por decisão unânime, Burns levou a melhor sobre Masvidal tanto nos pés quanto no solo ao longo de três rodadas. Conhecido por suas habilidades de grappling de classe mundial, Burns acreditava que poderia ter finalizado, mas no final das contas ele só conseguiu manter o controle para manter Masvidal debaixo dele.

“Eu estava realmente ansioso para finalizar, mas acho que foi uma boa luta”, disse Burns na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 287. “Eu tento fazer um show todas as vezes. Eu estava muito, muito ansioso para terminar. Acertei com bons chutes, derrubei algumas vezes – se não me engano, fiz três quedas e finalizei as três. Muitos lutadores não faziam isso. Muitos caras, lutadores de alto nível que ele lutou tiveram problemas para derrubá-lo e eu não.

“Acho que mostrei muita melhora, e aquele cara estava escorregadio. Esse é um cachorro velho, truque de Miami com a loção porque ele era muito escorregadio. Uau.”

Os lutadores são rotineiramente verificados por um árbitro ao lado do ringue antes de colocar os pés na gaiola para garantir que não tenham substâncias extras em seu corpo. Os oficiais também verificam coisas como um protetor bucal e um copo atlético.

Masvidal pode não ter sido lubrificado com nada quando caminhou para a gaiola, mas Burns acredita que é porque seu oponente usou um truque que o deixaria escorregadio somente depois que os dois começaram a suar.

“100 por cento – eu acredito [he was greasing]”, disse Burns. “Eu conheço aqueles velhos truques que esses caras fazem. Você sabe o que eles fazem? Eles acordam em [Saturday] e eles tomam o primeiro banho e colocam muita loção no corpo.

“A pele absorve a loção e, depois de três horas, você faz de novo, e depois de fazer de novo, e depois de fazer de novo, e seu corpo absorve. Sempre que começar a suar muito, [the lotion comes out]. Com certeza ele fez isso, 100 por cento ele fez. Estou dizendo a você.

“Eu não estou dizendo a você talvez, 100 por cento. Ele era tão escorregadio. Sempre que vocês estiverem assistindo aos destaques, verão a pele brilhante dele. Esse cara, eu tenho que desistir desse cara. Ele faz todos os truques.

Burns ainda achava que deveria ter afastado Masvidal, especialmente com algumas das posições que conquistou no chão após marcar várias quedas.

“100 por cento [I could have finished him],” ele disse. “Eu não o senti forte de jeito nenhum. Eu vi muitos pequenos detalhes que ele fez, ele tem algumas boas respostas para levantar, mas lembre-se, não vou dizer nomes, mas ele lutou com alguns lutadores de alto nível, ele perdeu. Tive três tentativas de queda, finalizei as três.

“Sempre que eu fico por cima, ele não levanta. Acho que ele se levantou uma vez. Mas é isso. Eu dominei o cara no chão. Se eu tivesse menos loção, se eu tivesse um pouco menos de loção, acho que poderia fazer isso.”

Terminada a luta, os meio-médios seguiram caminhos completamente diferentes, com Burns pedindo uma disputa de cinturão e Masvidal anunciando sua aposentadoria do MMA.

Burns já estava cimentado perto do topo do ranking de 170 libras antes de sábado. Mas agora, ele está ansioso para ter outra chance de ouro no UFC, e não aceita não como resposta.

“Eu quase digo que é um negócio feito Colby [Covington] e Leon [Edwards] em Londres, se não me engano, é quase um negócio fechado – apenas os pequenos detalhes”, disse Burns. “Eu vou ser o backup. Eu não estou perguntando. Eu estou exigindo que eu vou [be the backup], porque sempre que eles pedem, sempre que o UFC me liga pedindo um adversário, eu falo sim. Agora estou cobrando que vou para lá, vou fazer meu camp de cinco rounds, vou para Londres, serei o reserva e sou o próximo na fila para lutar pelo título.

“Caso contrário, deixe-me ir. Deixe-me fazer minhas coisas. Esses caras estão ganhando um milhão de dólares em outras organizações. É isso. Eu sou o reserva para a próxima luta e estou lutando pelo título na próxima.