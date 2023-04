Gilbert Burns contratou ‘olheiros’ para examinar a si mesmo e aos adversários, diz que Jorge Masvidal é ‘mais esperto do que as pessoas pensam’

Gilbert Burns está sempre procurando adicionar novos aspectos à sua preparação antes das lutas, e sua decisão de contratar um olheiro para assistir a fita e examinar os oponentes está rendendo dividendos.

Burns, que enfrenta Jorge Masvidal na co-luta principal do UFC 287 neste sábado, em Miami, disse no episódio desta semana do podcast MMA Fighting Trocação Franca que contratar o técnico de trocação Daniel Mendes para fazer um trabalho de “olheiro” antes de suas lutas nos últimos anos o ajudou a entender melhor Masvidal.

“Ele me manda muitos números, principalmente de um cara como o Masvidal, que tem 51 lutas. Há muitas fitas para ele assistir”, disse Burns. “Existem muitos hábitos que ele não vai mudar. Ele pode melhorar aqui ou ali, pode mudar alguma coisa aqui, mas não vai mudar tudo completamente da noite para o dia, então você pode ver as tendências dele.

“Dá para ver como ele defende as quedas. demian [Maia] derrubou ele assim, Colby [Covington] derrubou ele assim, Kamaru [Usman] derrubou ele assim. Mas esses três caras estão em outro nível. A maioria das pessoas tentou e não conseguiu derrubá-lo. Michael Chiesa tentou uma boa queda, mas acabou por baixo e foi finalizado. É bom ter esses números e essas tendências, sabe? Tipo, ‘Ele faz isso bem, então não vou gastar nenhuma energia com isso.’ Isso ajuda na estratégia.”

Derrubar Masvidal não é tarefa fácil. “Gamebred” defendeu 83 das 116 tentativas de queda em 21 aparições no octógono, o que inclui lutas contra lutadores e grapplers de alto nível.

“Ele tem uma boa defesa no chão, mas seu jogo mais forte é a trocação. Ele tem um bom joelho, bons chutes”, disse Burns. “Ele é mais esperto do que as pessoas pensam. Ele tem uma boa defesa de queda. A luta de Abu Dhabi, quando ele me trocou contra o Kamaru, foi chata porque ele defendeu as quedas. Kamaru não conseguiu derrubá-lo.”

Burns inicialmente contratou um olheiro para a luta Olivier Aubin-Mercier em 2018, logo após a primeira derrota por nocaute de sua carreira nas mãos de Dan Hooker, e venceu por decisão. “Durinho” está 8-2 desde o revés de Hooker, perdendo apenas para o então campeão Kamaru Usman e para o candidato em ascensão Khamzat Chimaev. Burns gostou tanto do resultado do trabalho de Mendes que pediu ao treinador que analisasse suas próprias lutas e encontrasse suas próprias falhas.

“Estamos trabalhando para mudar isso porque também tenho muitas tendências”, disse Burns, rindo. “Daniel realmente faz um ótimo reconhecimento e fiquei chocado. Eu fiz tantas coisas erradas. Ele tem um estudo da luta do Neil Magny e eu fiz cinco coisas erradas nessa luta, antes de irmos para o chão. Eu não percebi isso – e nós apenas nos perdemos por um minuto e meio.

“Gostei dessa evolução, faz você se conhecer e mudar hábitos ruins para melhorar, mas não é para qualquer um”, continuou. “Algumas pessoas não têm o ego sob controle para isso, em vez de dizer: ‘Nossa, estou fazendo tudo isso [wrong]? Vou começar a trabalhar agora. O Daniel fez isso comigo, e tem o ‘Durinho’ pré-Khamzat e pós-Khamzat, e as pessoas vão começar a sentir a diferença agora em termos de defesa e movimento agora.”

Burns não quer revelar muito antes do confronto do UFC 287 com Masvidal, mas vê um caminho claro para a vitória.

“Acho que o melhor caminho é derrubar ele e trabalhar o ground and pound e as finalizações”, disse, “mas sabendo que ele tem uma boa defesa de quedas, trabalhei alguns ataques. E há o plano B. Caso sobreviva, ficará cansado e seus reflexos diminuirão. Se eu não conseguir executar o que quero, isso significará que ele fez um ótimo trabalho, e fazer esse ótimo trabalho custa caro para você. Segundo e terceiro rounds, acho que vou ver muitas aberturas em pé, a luta fica menos perigosa [on the feet].”

O brasileiro da Flórida espera estar em território “hostil” no UFC 287, já que Masvidal é um lutador nascido em Miami com raízes cubanas.

“Estaremos em Cuba”, disse Burns com uma risada. “Ele estará em casa. Todos estarão lá. Talvez não seja tão ruim quanto estou esperando, mas estou esperando o pior. Realmente hostil. Mas o bom da galera do MMA é que ela vira muito de lado. Eu o derrubo ou faço algo bom e você rouba a multidão, mas vai ser hostil no começo.”