Gilbert Burns e Belal Muhammad revelam como foi a luta no UFC 288 depois que ambos pediram inicialmente por Colby Covington

Acontece que Gilbert Burns e Belal Muhammad tiveram exatamente a mesma ideia depois de ouvir que o UFC 288 precisava de um novo evento co-principal.

Após a notícia de que o ex-campeão dos leves do UFC, Charles Oliveira, não poderia lutar no dia 6 de maio, e sua luta contra Beneil Dariush estava sendo adiada para o UFC 289, os meio-médios imediatamente fizeram a ligação para tentar entrar no card que aconteceria em Newark, NJ No início, nem Burns nem Muhammad estavam chamando para lutar entre si, mas em vez disso, cada um deles visava um confronto direto com Colby Covington, que já havia sido declarado o contendor nº 1 em 170 libras, apesar de estar fora de ação por mais de um ano.

“Na semana passada, eu estava no Canadá e estava fazendo um trabalho de caridade lá, trabalhando com uma organização e acabei de ver que a luta de Beneil Dariush foi cancelada”, explicou Muhammad ao MMA Fighting. “Eu disse oh merda. Eu bati no meu gerente e perguntei onde está Colby [Covington] no? Vamos tentar colocar Colby no cartão.

“Ele me respondeu no dia seguinte ‘Colby não vai fazer isso, mas Gilbert vai.’ Eu estava tipo OK, vamos embora.”

Burns teve quase exatamente a mesma experiência, exceto que ouviu diretamente do diretor de negócios do UFC, Hunter Campbell, que reiterou os planos da promoção de reservar Covington contra o atual campeão dos meio-médios Leon Edwards ainda este ano.

Embora o plano original fosse agendar a luta em julho, Edwards afirmou mais tarde que não esperava retornar até pelo menos outubro, mas parece que Covington ainda estará esperando nos bastidores para sua próxima defesa de título.

“Estávamos tentando fazer a luta de Colby, mas então conversei com Hunter [Campbell] e eles disseram que não, Colby está lutando pelo título, mas eu tenho Belal Muhammad”, disse Burns. “Ele é mais um que quer lutar.

“Eu disse claro, vou lutar com ele, não me importo. Foi assim que começou a negociação.”

De acordo com Burns, ele estava saindo de férias curtas com sua esposa no México após uma vitória sobre Jorge Masvidal no UFC 287, quando teve a ideia de lutar novamente em maio.

Inicialmente, Burns deveria servir como lutador reserva para Edwards vs. Covington, mas quando percebeu que a luta não aconteceria em julho, ele começou a pensar em outras opções porque sentar e esperar por muito tempo nunca esteve em seus planos.

“Sem chance [I was waiting]”, disse Burns. “Se fosse julho, se esses caras estivessem lutando no dia 22 de julho, eu esperaria. Mas outubro, de jeito nenhum. Vou lutar e como disse no começo do ano depois da minha luta no Rio, não estou pedindo, não estou reclamando, não estou [begging] ‘por favor, me dê uma chance pelo título.’ Não, eu quero ganhá-lo. Eu quero ganhá-lo pelo trabalho duro. Vou superar todos esses caras.

“Eles podem dar [the title shot] para Colby, é o que é, não vou reclamar. Eu vou continuar trabalhando. Três lutas, três meses e meio, esses caras não lutam tanto. Todos esses caras que estou superando. eu me lembro do kamaru [Usman] dizendo que ele está lambendo todo mundo. Agora é minha vez. Estou lambendo todo mundo. Toda a divisão dos meio-médios, todo o UFC e estou planejando continuar fazendo isso.”

Embora Burns e Muhammad estivessem abertos à ideia de lutar entre si em vez de Covington, ainda havia algum trabalho a ser feito antes que qualquer coisa fosse oficial.

Em primeiro lugar, Muhammad não lutava desde outubro e estava fora do país quando ouviu a notícia de que o UFC 288 precisava de um evento co-principal. Muhammad ainda estava treinando até aquela viagem porque estava ajudando seu companheiro de equipe Ignacio Bahamondes a se preparar para uma luta no UFC 287, mas ele ainda não estava em um de seus próprios camps de treinamento e ele realmente queria a chance de saborear um pouco da culinária local. .

“Para mim, eu estava no Canadá e estava de férias e queria experimentar o poutine do Canadá”, disse Muhammad. “Deixe-me ver se consigo isso em um peso igual para que eu possa comer algumas batatas fritas com molho, mas ele não estava cedendo, então você vai me fazer trabalhar muito mais. Está bem.

“Não é nem mesmo um corte de peso difícil para mim de qualquer maneira. Eu estava tipo tudo bem agora vou fazer ele pagar por isso porque não posso comer as batatas fritas. Estou no Canadá e não posso tocar nas batatas fritas, vai ser chato.”

Burns nunca considerou o pedido de Muhammad para uma luta catchweight, o que ele diz ter colocado a luta em risco por alguns dias enquanto esperava uma resposta do UFC.

“No começo, ele disse que não conseguia bater o peso”, explicou Burns. “Aí ele me pediu para fazer um catchweight e eu disse que diabos não, você não é tão grande assim. A meu ver, estamos indo para uma guerra. Estamos tentando derrubar um ao outro. Por que vou te dar alguma vantagem? Eu sei que você tem o Ramadã, eu não dou a mínima, você pode fazer o que quiser, mas se você realmente quer lutar, se você realmente quer colocar seu nome lá fora para lutar, você tem que fazer peso. Ele falou que não vai bater o peso e aí vai e volta, aí ele vai lutar.

“Segunda-feira, ele ia lutar. Na noite de segunda-feira, ele não conseguiu bater o peso. Terça-feira, a luta foi encerrada. Terça à noite, ele decidiu que pode ganhar peso. Quarta-feira, acho que ele quer mais dinheiro, aí eu fiquei tipo não sei. Mas continuei treinando. Quando voltei do México no sábado – como eu disse, mudei todo o meu estilo de vida, estava em muito boa forma. Eu não como porcaria nenhuma, estava comendo muito bem. Segunda-feira, voltei a treinar. Quinta-feira, duas horas antes, não sei se estou lutando, foi muita ida e volta, eu estava esperando, aí o Hunter me ligou e disse que a luta começou.”

A luta foi marcada, mas não sem mais um pedido de Muhammad.

“Eu queria cinco rodadas”, revelou Muhammad. “Honestamente, para mim, quando você olha para trás e vê as histórias lendárias, algumas das maiores histórias lendárias de caras surgindo em curto prazo. Michael Bisping foi um dos caras que eu sempre adorei assistir e a história dele era meio parecida com a minha e aí quando ele pegou aquela luta do Luke Rockhold em cima da hora, foi a luta dele pelo cinturão. A grande luta para mim, essa é a minha luta pelo cinturão. Sei que ganhei dele, estou lutando pelo título. Este é o meu maior momento. Eu queria que fossem cinco rodadas para que pudesse parecer aquele grande momento.

“Está tudo em jogo para mim. É tudo ou nada e vou all-in. Então, quero que essa luta seja de cinco rounds, porque o vencedor dessa luta vai lutar pelo título de qualquer maneira. Eu não quero nada além de rodadas do campeonato. Porque eu sou um campeão. Eu precisava que fossem cinco rodadas.

Burns não teve problemas em aceitar essa estipulação, principalmente depois de solicitar a mesma exceção de cinco assaltos para sua luta com Masvidal, mas naquela ocasião foi negada.

“[Hunter] disse que Belal pediu cinco rounds e eu só estava pedindo cinco rounds, então serão cinco rounds”, disse Burns. “[He told me] ‘vamos anunciá-lo daqui a pouco.’ É um monte de idas e vindas, mas finalmente estamos aqui.”

Pode não ser uma situação ideal para nenhum dos lutadores, mas Burns e Muhammad concordam que não há desculpas se o resultado for uma vitória ou uma derrota no UFC 288.

Com uma disputa de título potencial em jogo, os meio-médios estão indo além desse pedido para lutar contra Covington, embora Burns e Muhammad sintam que uma performance verdadeiramente impressionante em 6 de maio pode colocar o vencedor na posição privilegiada para desafiar Edwards em seguida.

“É uma grande oportunidade para mim, então nem quero dar a Colby nenhuma influência ou atenção”, disse Muhammad. “O nome dele nem importa. No momento, os dois melhores meio-médios da divisão, os dois caras nº 1 do ranking, lutam entre si no dia 6 de maio e somos os únicos que estão dispostos a lutar contra o próximo melhor cara sempre. Somos nós que estamos dispostos a entrar lá e fazer um show.

“Então eu acho que para o UFC, para os fãs, eles sabem qual é a verdadeira luta do contendor nº 1. Quer eles dêem a [Colby] próximo ou o que quer que seja, não importa mais para mim. Eu sei que se eu vencer essa luta, minha próxima luta será pelo título de qualquer maneira.”