Gilbert Burns pede desculpas a Jorge Masvidal por acusações de engraxamento no UFC 287

Gilbert Burns não se arrepende muito de seu desempenho no UFC 287, mas gostaria de retirar alguns comentários pós-luta.

Após sua vitória por decisão unânime no evento co-principal, Burns lançou acusações contra Jorge Masvidal de que ele estava lubrificando durante a luta, o que tornou mais difícil para ele manter o controle depois de marcar várias quedas. Na coletiva de imprensa pós-luta, Burns afirmou acreditar que Masvidal usava um método da velha escola que envolvia colocar loção no corpo, permitir que a loção fosse absorvida, tomar banho e repetir o processo várias vezes para que, quando ele suasse, seu corpo sinta-se mais escorregadio.

Agora, dias após a luta, Burns enviou uma mensagem sincera a Masvidal e seus treinadores para se desculpar por suas acusações.

“Para ser honesto, eu estava no momento logo após a luta”, explicou Burns ao falar com o MMA Fighting. “Acho que cometi um erro ao acusar o cara de fazer isso.

“Neste momento, o Jorge acabou, não está mais lutando. Não quero ser o cara apontando o dedo e dando desculpas para a luta. Eu só quero fazer essa declaração – quero pedir desculpas ao Jorge, pelas coisas que eu disse, acusando-o de usar. Ainda acho que ele estava mais escorregadio do que o normal, mas não posso dizer que ele fez isso, apontando o dedo. Então, minhas desculpas a Jorge e sua equipe.”

Após as acusações iniciais, Masvidal negou qualquer irregularidade, acrescentando que “talvez eu seja o filho da puta mais suado que ele conhece, mas nunca engraxei”.

Burns acredita na palavra de Masvidal e admite que errou ao fazer essas acusações.

De acordo com Burns, ele estava muito chateado consigo mesmo por não ter conseguido finalizar a luta, que é o que ele queria para fazer uma declaração mais alta na esperança de que uma vitória pudesse garantir a ele uma chance pelo título.

“Não sou um cara que reclama e dá desculpas”, disse Burns. “Se ele fez alguma coisa, está tudo bem, mas não tenho 100 por cento de certeza de que ele fez e peço desculpas dizendo que sei que ele fez de fato, 100 por cento. Não, peço desculpas ao Jorge e sua equipe.

“Ele é uma lenda do caralho, 52 lutas, saindo em seu escudo. Muitas lutas no UFC. Eu só quero pegar aquele de volta. Acho que cometi um erro ao apontar o dedo dizendo que ele fez isso. Foi apenas no momento. Um pouco frustrado por não ter conseguido a finalização. Não quero drama com isso, estou tranquilo com o Jorge. Ele fez o que queria e espero que aceite minhas desculpas”.

Após a luta de sábado, Masvidal realmente anunciou sua aposentadoria do MMA e Burns só elogiou a dureza que mostrou durante seu último viva.

Burns admite que queria desesperadamente acabar com Masvidal, mas o primeiro e único campeão “BMF” do UFC se recusou a ir embora e ele merece o reconhecimento por ficar até a última buzina.

“Ele pode lutar, ele é tão inteligente”, disse Burns. “Nesses momentos fico feliz por estar na minha zona, senão talvez eu fosse para a frente, enlouquecendo e talvez fosse pego. Às vezes a gente faz tecnicas pra ver a reação do cara e toda vez que eu acho que ele teve uma reação, ele não só se disfarçou e esperou por mim, ele estava na luta.

“Foi aí que fiquei mais impressionado com ele. Ele sempre esteve na luta. Ele é um verdadeiro lutador. Nenhuma dúvida, desistência ou algo do tipo, isso nunca passou pela cabeça dele. [All] 15 minutos, posição boa, posição ruim, ele estava sempre lutando.”

Por mais que Burns buscasse um nocaute ou finalização, no fundo ele sabia que Masvidal seria difícil de se defender, então ele não pode ficar muito bravo por ter vencido por decisão unânime.

Não é exatamente assim que ele queria a vitória, mas Burns não pode zombar do resultado, especialmente sabendo que teve que passar por alguém como Masvidal para chegar lá.

“Não estou bravo, mas não estou muito feliz comigo mesmo porque não finalizei, mas há muitas coisas a considerar”, disse Burns. “O cara é um cachorro, eu dominei a luta, então isso me deixou um pouco mais tranquilo. Eu dominei o cara. Todas as quedas tentadas, finalizei. Ele é um cara muito conhecido pela defesa de quedas. Ele trabalha para levantar, tive um controle muito bom no chão. Quedas boas, dei uma trocação muito boa nele então sim, estou feliz com a performance.

“Com um monte de coisas para pensar, o cara é um cachorro, pirando com muita pressão na arena, eles estavam me vaiando. Achei que seria fácil lidar com isso. Não foi tão fácil. Foi ‘oh merda, eles continuam vaiando, eles são barulhentos, OK!’ Mas sim, estou feliz com o desempenho. Com certeza não gostei de 10 em 10 de felicidade porque não terminei, mas com certeza estou feliz.”