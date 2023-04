Gilbert Burns se recusa a ‘odiar’ Colby Covington, mas espera derrotar Jorge Masvidal de forma ‘selvagem’ e interromper a disputa pelo título

Gilbert Burns pode ser o único meio-médio que não culpa Colby Covington por emergir das sombras para se tornar repentinamente o próximo candidato número 1, apesar de não competir no ano passado.

Foi uma reviravolta surpreendente quando Dana White declarou Covington o próximo na fila contra o campeão do UFC Leon Edwards, apesar do cartel de 2-2 de Covington em suas últimas quatro lutas, que incluem duas derrotas para o ex-rei Kamaru Usman. Desde então, White dobrou a aposta em Covington em entrevistas subsequentes, mesmo com um candidato pronto como Belal Muhammad esperando nos bastidores com uma impressionante sequência de nove lutas sem perder.

Embora seja compreensível se Burns estivesse chateado devido ao seu status na divisão, ele não vai invejar Covington por aproveitar a oportunidade, embora ainda espere que uma vitória enfática sobre Jorge Masvidal no UFC 287 mude a conversa.

“Colby era muito inteligente”, disse Burns ao MMA Fighting. “Eu tenho que dar crédito a esse cara. porque um ano [on the sidelines], ele deveria estar fora do ranking. Ele lutou com o Masvidal no dia 5 de março passado, e do nada esse cara vai lá e faz a pesagem e é tipo, nossa, esse cara é esperto. Eu tenho que dar a ele. Veremos o que vem a seguir.

“Acho que tenho a oportunidade de colocar em dúvida Dana White, todos os críticos, todos os torcedores, toda a mídia, se eu for lá e conseguir uma finalização espetacular contra o Masvidal. Eu posso fazer um caso para ser o próximo para o título. Se não 100 por cento, você coloca muitas dúvidas – ‘Burns é o próximo.’ Isso está em meu poder agora. Eu estou trabalhando nisso. Acredito que posso colocar muitas dúvidas na cabeça desses caras com meu desempenho.”

Em vez de reclamar sobre Covington ter uma chance pelo título, Burns só quer sua oportunidade de potencialmente mudar a narrativa com sua luta contra Masvidal.

No fundo, Burns sente que o UFC pode estar fazendo quid pro quo com Covington depois que ele apresentou acusações de agressão contra Masvidal após o suposto ataque entre os dois ocorrido em março de 2022. Com o sistema legal se movendo lentamente, Burns se pergunta se talvez o UFC tenha feito um acordo próprio com Covington para permitir que o caso de agressão fosse encerrado em troca de uma chance pelo título.

Mesmo que sua teoria da conspiração seja verdadeira, Burns não ficará bravo se for assim que Covington injetou seu nome na conversa sobre a luta pelo título.

“Eu não odeio Colby”, disse Burns. “Eu não acho que ele disse: ‘Ei, deixe-me ganhar peso [as a backup at UFC 286].’ Acho que aconteceu algo com o UFC que, Masvidal e Colby, ambos não podem lutar, então acho que é um bom negócio acontecendo com esses caras – eles retiram as acusações, algo assim. Esse é o meu pensamento. Por isso deram o título [fight] para Colby. Mas não estou reclamando. Eu nunca fui.

“Nada nunca, nunca foi dado a mim. Tudo veio com muito sacrifício, muito trabalho, muitos altos e baixos. Muito mais altos do que baixos, mas alguns baixos também, e não estou aqui para reclamar, ‘Colby fez isso!’ Sim, Colby vai fazer Colby; Eu tenho que fazer eu. Belal Muhammad está chorando por causa disso, ‘esse cara, aquele cara’, ou eu posso apenas abrir caminho lutando. Eu venci esses caras – e agora? Eu não sou um reclamante.”

Se Burns vai culpar alguém por qualquer coisa que leve a sua luta no UFC 287, ele na verdade aponta para Edwards por causa de sua história compartilhada com Masvidal.

Os meio-médios tiveram uma altercação física memorável em um evento do UFC em Londres em 2019, e Edwards afirmou que uma vitória de Masvidal no UFC 287 colocaria “Gamebred” no topo da lista de desejos do campeão para possíveis oponentes. Isso significa que Burns tem que estar hiper ciente de que vai tirar o melhor proveito de Masvidal, especialmente com a chance de roubar uma chance pelo título de Covington em jogo.

“Se Masvidal me vencer, bum, ele é o próximo”, disse Burns. “A maior luta para Leon, grande dinheiro para o pay-per-view do UFC. Leon tornou minha luta mais difícil agora. O cara é malvado, vai tentar me botar para fora. Lembro-me daqueles dois socos extras em Ben Askren. Se ele me colocar para fora, ele vai jogar isso, e esse pequeno medo me motiva para o bem.

“Estou colocando uma quantidade absurda de trabalho. Eu sei o quão perigoso ele é – 51 lutas, ótima defesa de quedas, ótimo boxe, ótimos chutes, ambas as posições, ele pode agarrar também, bons levantamentos. Acho o cara muito perigoso. Acho que as pessoas meio que se esqueceram de como esse cara é bom e mau por causa da maneira como perdeu para Colby e para Kamaru, mas esse cara é mau. Vou ficar em alerta por 15 minutos. Vou tentar acabar com esse cara, machucá-lo, porque sei que ele está pensando da mesma forma.”

Por mais que o retorno de Covington e sua história com Edwards tenham animado Masvidal, Burns promete que está muito animado para fazer uma declaração no UFC 287.

Burns nunca jogará a cautela ao vento, mas aprendeu por meio de experiências dolorosas que simplesmente vencer nem sempre leva às melhores oportunidades. O estilo conta, e é por isso que Burns quer fazer seu próprio rolo de destaque em Masvidal no sábado.

“Quero derrotar esses caras de forma selvagem”, disse Burns. “Porque as decisões não me levam a nada. Você vai receber dois cheques, sim, isso é bom, mas não estou aqui para receber dois cheques. Estou aqui para destruir esses caras e ser o cara que vai conseguir esse título.

“Se eu for lá e conseguir uma decisão contra o Masvidal, vou enlouquecer. Eu não quero isso. Quero dominá-lo do começo ao fim, nocautear, nocaute técnico ou finalização. Isso é o que eu quero fazer. Uma decisão não vai me deixar feliz.”