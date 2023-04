Gillian Robertson fala sobre polêmica de finalização no UFC Kansas City

No último fim de semana, Gillian Robertson acrescentou mais uma finalização ao seu currículo, finalizando Piera Rodriguez com um armlock no segundo round nas eliminatórias do UFC Kansas City. Mas por mais impressionante que tenha sido a vitória, ela veio com um toque de polêmica, pois logo após o árbitro Keith Peterson interromper a luta, Rodriguez protestou, dizendo que ela nunca bateu.

A repetição do vídeo da sequência foi inconclusiva, mas no final não importava, pois o resultado oficial foi “submissão verbal” e, como tal, Robertson não acredita que haja motivo para controvérsia.

“Revi a luta”, disse Robertson a Ariel Helwani em A Hora do MMA. “O árbitro disse submissão verbal. Isso foi o que foi considerado. Você não pode ver o rosto dela, não pode ver a boca dela. Não sei o que o árbitro ouviu. Literalmente, tudo o que estou procurando é o árbitro para parar a luta. Não estou procurando a torneira dela, estou procurando o árbitro para me tirar.

“Acho que a maioria das pessoas reconheceu o que eu era capaz de fazer. Eu estava dominando a luta de qualquer maneira. No placar, venci o primeiro round. A segunda rodada eu poderia ter feito um 10-8, se terminasse. Então, a menos que ela viesse e me nocauteasse no terceiro, não havia como ela vencer essa luta.

Polêmica ou não, a vitória ainda rendeu a Robertson duas estreias dentro do UFC: seu primeiro bônus de Performance da Noite e sua primeira vitória como peso palha do UFC. Desde que ingressou no UFC em 2017, Robertson competiu exclusivamente como peso mosca, com notável sucesso. “The Savage” atualmente detém os recordes de mais finalizações no peso mosca (sete) e mais vitórias por finalização na história do UFC (também, sete). No entanto, depois de trabalhar com o UFC Performance Institute, o jovem de 27 anos decidiu que agora era a hora de lutar seriamente pelo título do UFC.

“Eu estava andando muito pequeno”, disse Robertson. “Nas minhas últimas cinco lutas, andei com menos de 130 libras. Então, em março passado, fiz uma varredura de densidade óssea com o UFC PI e eles determinaram que eu me encaixo melhor no peso palha. Sou muito pequeno para peso mosca. Eles acharam que eu seria capaz de cortar com segurança, então apenas trabalhei com o PI e trabalhei com o nutricionista deles e na verdade foi quase tão fácil cortar para 115 quanto para 125…

“Durante todo o acampamento eu estava dizendo que queria sofrer durante o acampamento para não ter que sofrer durante a semana. Então, acrescentei muito cardio e muito tempo na sauna durante o acampamento e, na semana seguinte, acordei cerca de dois dias antes e pesava 117 libras. Então foi muito fácil fazer o corte.”

Robertson continuou dizendo que acredita que o peso-palha será sua “casa” no futuro próximo, considerando o quão bem foi a primeira vez. E enquanto descer da categoria de peso de 125 libras para indiscutivelmente a melhor divisão do MMA feminino é um pouco como pular da frigideira para o fogo, Robertson está procurando por toda a fumaça o mais rápido possível.

“Honestamente, qualquer um dos 15 primeiros que eu gostaria”, disse Robertson. “Estou apenas tentando subir no ranking. Se eu quero ser campeão, tenho que vencer todos, ou melhor que todos, então não me importa quem me derem, só quero alguém [in the] top 15.”