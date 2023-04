Ginasta Olivia Dunne recebe elogios de estrela do TikTok

Mginasta milionário Olivia Dunne que recebe muita atenção nas mídias sociais recebeu um elogio que pode se destacar mais do que todo o resto em sua última postagem no Instagram.

Ela recentemente compartilhou uma foto sua em um vestido preto na parte de trás de um carro que ela legendou ‘Estou omw!’. A postagem obteve mais de 500.000 curtidas muito rapidamente, mostrando o quão popular ela é nas redes sociais.

Dunne então recebi um comentário de outro atleta e estrela do TikTok haley cavinder que disse ‘fogo [as] de costume’.

Cavinder tem 22 anos e atualmente joga pelo Furacões de Miami. Ela ganhou fama por suas habilidades no basquete e sua boa aparência.

olívia ganhou fama nos últimos anos, com a ginasta acumulando mais de sete milhões de seguidores na plataforma social TikTok, onde ela compartilha vídeos curtos.

milionário de 18 anos

É por meio de suas façanhas nas redes sociais que ela conseguiu ficar tão rica. Ela tem apenas 20 anos, mas era milionária aos 18. Ela frequenta a Louisiana State University com uma bolsa de estudos integral para atletas, onde é uma das melhores candidatas universitárias do país.

Ela estava no centro de uma grande mudança política no mundo do atletismo. As regras da NCAA significavam que ela não era capaz de monetizar sua fama na Internet, pois estava na Seleção dos Estados Unidos.

Essa apólice foi retirada em junho de 2021 e ela não perdeu tempo em garantir que tivesse muito dinheiro no banco antes mesmo de considerar a renda da ginástica à medida que avançava.

Ela se inscreveu na agência de talentos WME Sports, que a ajudou a gerenciar sua imagem e perfis.