Gisele Bündchen e sua mensagem enigmática sobre a tempestade após o divórcio de Tom Brady

Gisele Bündchen foi ao Instagram para postar uma foto sua cheirando flores cor de rosa e enviou uma mensagem motivacional apenas alguns meses após o divórcio de Tom Brady.

O ex-casal se separou em 2022 após 13 anos de casamento após Bradyda decisão de cancelar a aposentadoria e voltar ao futebol americano.

“A mesma tempestade que derruba as folhas, também faz brotar as sementes” Gisele escreveu para legendar a foto dela.

Em uma entrevista recente para a Vanity Fair, a modelo de 42 anos comparou seu divórcio a “uma morte e um renascimento”.

“É difícil porque você imagina que sua vida ia ser de um certo jeito, e você fez tudo que podia, sabe?” ela disse.

“Eu acreditava em contos de fadas quando era criança. Acho lindo acreditar nisso. Quero dizer, sou muito grata por isso.

“Sempre torci por ele e continuarei para sempre.

“Se tem uma pessoa que eu quero que seja a mais feliz do mundo, é ele, acredite. Eu quero que ele realize e conquiste. Eu quero que todos os seus sonhos se tornem realidade. É isso que eu quero, realmente, do fundo do meu coração meu coração.”

Em março, ela compartilhou outra mensagem inspiradora com seus inúmeros seguidores nas redes sociais.

“Quando a vida ficar desafiadora, lembre-se sempre de que o sol nasce todos os dias trazendo uma nova oportunidade para tentarmos novamente e fazer melhor”, escreveu ela.

“Pode ficar intenso lá fora e podemos nos distrair facilmente com o barulho. A consciência é a chave. Que energia você está alimentando? Lembre-se, somos os co-criadores de nossa própria realidade, o que acreditamos que criamos!”