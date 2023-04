Gisele Shaw, do Impact Wrestling, acusa Rick Steiner de transfobia

Gisele Shaw afirma WWE HOF’er Rick Steiner lançou comentários transfóbicos para ela durante uma aparição … algo que os próprios organizadores do evento parecem reconhecer que aconteceu.

A estrela do Impact Wrestling fez a acusação contra a famosa RS na sexta-feira, detalhando o que ela diz ser um discurso cheio de linguagem odiosa … visando sua identidade transgênero. Shaw é uma mulher trans BTW, e saiu como transgênero ano passado no Pride Toronto.

Me entristece ter que escrever isso, mas sinto que deve ser compartilhado. #DiaInternacionalTransgênerodaVisibilidade pic.twitter.com/XMrDMJTgGv

Aqui está o que ela tinha a dizer sobre a interação, que ela diz ter acontecido na WrestleCon Friday… onde Gisele estava fazendo uma sessão de autógrafos. Ela escreve: “Fui intimidada por toda a minha vida e nunca me defendi porque tenho medo de ser espancada fisicamente, mentalmente ou emocionalmente. Os agressores da minha vida sempre me silenciaram, mas isso termina hoje !”

Ela diz que o confrontou sobre isso no local – dizendo: “Desculpe-me?” – mas afirma que ele continuou a derrubá-la na frente de muitas pessoas … incluindo outros talentos do wrestling.

Ela diz que outras estrelas proeminentes estavam por perto, mas não fizeram nada a respeito. Gisele acrescenta: “Não estou escrevendo isso porque quero simpatia. mesma situação diariamente. Quero que todos saibam que tipo de pessoa deplorável Rick Steiner é e que isso não pode ser tolerado. Isso continua acontecendo porque as pessoas deixam passar e não tomam nenhuma atitude. Se você faz negócios com esses tipos de pessoas, então não farei negócios com você.”