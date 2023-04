Globalsat Brasil OFERECE EMPREGOS no Sul

A Globalsat Brasil, empresa que é parte de um dos maiores conglomerados de comunicação via satélite das Américas, está atrás de novos funcionários para compor o seu time na cidade de Londrina. Dito isso, antes de falar um pouco mais sobre a companhia, confira quais são as vagas disponíveis:

Assistente de Controladoria – Londrina – PR – Efetivo;

Assistente de Suporte Técnico – Londrina – PR – Efetivo;

Business Partner de Gente e Gestão – Londrina – PR e Remoto – Efetivo;

Secretária Executiva – Londrina – PR – Efetivo.

Mais sobre a Globalsat Brasil e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Globalsat Brasil, é interessante frisar que o grupo está estrategicamente instalado em sete países do nosso continente, sendo a primeira e única empresa com cobertura em todo continente, totalizando milhares de clientes com operações globais, sejam em operações Terrestres, Marítimas e Aéreas.

Além disso, fornece equipamentos e serviços satelital especializados, além do maior, e mais eficientes serviços de suporte, promovendo um canal de comunicação totalmente confiável e seguro, para você e sua equipe. Suas soluções satelitais abrangem tanto pequenos Clientes, que necessitam de um telefone satelital para emergências, assim como, para grandes companhias e projetos que utilizam equipamentos robustos M2M.

Por fim, tem em seu portfólio de produtos e serviços somente soluções que sejam certificadas e aprovadas pelos órgãos. Isto é, seus produtos e equipamentos são produzidos dentro das mais rigorosas e exigentes normas internacional de qualidade, estando hábil a executar esses serviços.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!