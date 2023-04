Glória de Jon Rahm: ralis para vencer o Masters enquanto estrelas espanholas se alinham

Jon Rahm transformou o dia mais longo em sua vitória mais doce, começando no domingo com uma desvantagem de quatro tacadas no frio da manhã e terminando sob o sol poente como o quarto espanhol a se tornar um mestres campeão.

Rahm fechou com um 3 abaixo de 69 para se afastar da propensão a erros Brooks Koepka. Ele venceu por quatro arremessos sobre Koepka e o jogador de 52 anos Phil Mickelsonque alcançou a melhor marca do torneio 65. Ele é o vice-campeão mais velho da história do Masters.

Era Mickelson quem declarou Rahm estaria entre as maiores estrelas do golfe antes mesmo de o espanhol se tornar profissional em 2016. Rahm agora tem uma jaqueta verde para combinar com o título do US Open que conquistou em 2021 em Torrey Pines.

Jon Rahm, da Espanha, comemora no 18º green depois de vencer o torneio de golfe Masters no Augusta National Golf Club no domingo, 9 de abril de 2023, em Augusta, Geórgia.

Rahm acertou duas tacadas em Koepka nos últimos 12 buracos da terceira rodada atrasada pela chuva e começou a rodada final duas tacadas atrás. Ele aproveitou o colapso de Koepka e então avançou tanto que de Mickelson a incrível rodada final – a melhor rodada final de todos os tempos no Augusta National para o tricampeão do Masters – nunca seria suficiente.

Nada foi mais satisfatório do que uma subida até o 18º green para reivindicar a jaqueta verde em um dia em que as estrelas espanholas se alinharam. Domingo é a data de aniversário de seu ídolo, o falecido Seve Ballesterose este é o aniversário de 40 anos de Ballesteros conquistando seu segundo título de Masters.

Rahm abraçou sua esposa e dois filhos e, enquanto caminhava em direção à sala de pontuação, havia o bicampeão do Masters Jos Mara Olazbal em sua jaqueta verde para o abraço mais forte de todos.

Rahm venceu pela quarta vez este ano – assim como Scottie Scheffler fez um ano atrás, quando venceu o Masters – e recuperou o 1º lugar no ranking mundial de Scheffler.

Este Masters teve um pouco de tudo – quente e úmido no início, uma frente fria com vento que derrubou três árvores na sexta-feira, colocando superfícies saturadas de chuva no sábado e uma maratona no domingo com Rahm e Koepka fazendo 30 buracos.

Koepka ajudou a abrir caminho com um erro após o outro, perdendo a liderança pela primeira vez desde a tarde de quinta-feira, quando passou 20 pés além do buraco atrás do sexto par 3 e fez seu segundo bogey. Haveria mais por vir.

Pior ainda, Koepka fez 22 buracos consecutivos no domingo sem birdie – do par 5 oitavo buraco na manhã da terceira rodada até o par 5 13º na rodada final. A essa altura, ele estava três tiros atrás e Rahm quase selou com seu próximo tiro.

Ele acertou um corte baixo ao redor de uma árvore à direita do 14º fairway e pegou uma inclinação bem no 14º green e caiu para 3 pés para um birdie. Quando Koepka três tacadas para bogey, era uma questão de finalização.

Rahm enganchou sua tacada inicial nas árvores no buraco final e não alcançou o fairway. Não importa. Ele jogou no fairway, acertou a cunha a 3 pés e marcou para a vitória.

A tabela de classificação estava repleta de grandes campeões e um toque de LIV Golf, financiado pela Arábia Saudita. Mickelson e Koepka fazem parte do circuito rival. Antigo mestres campeão Patrick Reed, outro jogador que desertou para LIVfechou com 68 e empatou em quarto lugar com Jordan Spieth (66) e Russel Henley.