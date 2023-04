GloRilla é processada por supostamente roubar amostras de ‘Tomorrow’

GloRilla O single “Tomorrow”, que vendeu ouro, está agora no centro de um processo de um artista que diz que o rapper de Memphis e seu produtor Macarrão Toni sampleou sua faixa de quase 30 anos para criar sua música … mas nunca obteve permissão.

Em documentos obtidos por TMZ Hip-Hop … Ivory Paynes do grupo de rap baseado em NOLA Dog House Posse está alegando que Glo e Toni samplearam sua música de 1994 “Street of the Westbank” para criar “Tomorrow” … alegando que leva elementos-chave de sua música, como piano, violoncelo e faixas de bateria .