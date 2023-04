Glover Teixeira duvida que Israel Adesanya mude radicalmente de estratégia para o UFC 287: ‘Ele não é lutador’

Alex Pereira nocauteou Israel Adesanya para conquistar o título dos médios do UFC em novembro passado. Agora eles se enfrentarão em uma revanche imediata no sábado à noite no UFC 287.

Glover Teixeira, amigo de longa data e companheiro de equipe de Pereira, não ficará surpreso se os amargos rivais se encontrarem mais uma vez no UFC no futuro, independentemente do resultado em Miami.

“Acho que já tivemos boxeadores que lutaram entre si cinco vezes no passado”, disse Teixeira ao MMA Fighting’s Trocação Franca podcast. “A questão é que eles lutaram em diferentes [sports]. As pessoas lutam muito entre si no kickboxing, umas cinco, seis, sete vezes. É difícil fazer isso no UFC, mas com certeza existe a possibilidade de uma terceira luta, independente de quem vença.

“Não é impossível. Seriam cinco lutas, mas três no UFC. Aqueles dois no kickboxing não têm nada a ver com isso. O próprio ‘Poatan’ disse que o placar voltou a zero [in MMA]. Estava 0 a 0 de novo e eles começariam de novo.

O ex-campeão dos meio-pesados ​​do UFC, que se aposentou no início deste ano no Rio de Janeiro, disse que não quer ser chamado de técnico de Pereira, apesar de ter encurralado “Poatan” no UFC e comandar a academia onde o campeão treina. Posto isto, Teixeira continua a assistir Pereira nos treinos ao lado de outros treinadores.

Adesanya estava à frente no placar em novembro, antes de Pereira se recuperar por nocaute no quinto round, e Teixeira não espera muitas mudanças nas habilidades de nenhum dos dois para a revanche.

“Você não pode mudar muito. Ninguém vai mudar tanto”, disse Teixeira.

“Acho que Adesanya virá um pouco diferente, tentará aumentar sua velocidade e os ângulos que estavam funcionando em ‘Poatan’. Nós assistimos muito essa luta aqui. E ele vai tentar melhorar, e ‘Poatan’ também. Ele vai trabalhar nas coisas que funcionaram para ele e explorar isso, mas mudar é complicado.

“Adesanya conseguiu levar ‘Poatan’ para o chão com um berimbolo, finalizou por cima e meio que ficou lá para vencer aquele round, mas você vai se perguntar se ele vai tentar essa estratégia? Ele não vai, ele não é um lutador. Ele pode tentar derrubá-lo, mas derrubar ‘Poatan’ não é fácil.

“[Adesanya] não vai lutar como eu, avançando e tentando quedas incansavelmente. Ele será Adesanya. Acho que ele vai explorar a velocidade dele, aqueles chutes de perna que estavam funcionando, aquele jab e cruzado que caiu no final [of the first round]. Ele fará isso. Ele não vai mudar muito.