GM dos Ravens: o status de Jackson não afeta a preparação do draft

BO gerente geral do altimore, Eric DeCosta, disse que a situação de Lamar Jackson não está fazendo com que os Ravens olhem para os quarterbacks de maneira diferente no próximo draft, embora ele tenha dito que o time poderia conseguir um na primeira rodada.

DeCosta, o técnico John Harbaugh e o diretor de equipe de jogadores Joe Hortiz deram uma entrevista coletiva pré-draft na quarta-feira, e os repórteres foram instruídos a manter as perguntas focadas no draft. É claro que o status de Jackson afeta todos os aspectos do futuro do time e, se ele não fizer parte disso, o Baltimore precisaria de um quarterback.

“Depende apenas do conselho”, disse DeCosta quando questionado se contratar um quarterback na primeira rodada é uma consideração. “Acho que teria que dizer sim porque temos zagueiros em nosso top 31. Portanto, com base apenas nisso, matemática simples, eu teria que dizer sim.”

A partir de agora, os Ravens têm a 22ª escolha na primeira rodada.

Os Ravens colocaram a franchise tag em Jackson no mês passado, então se ele chegasse a um acordo com outro time e o Baltimore decidisse não igualá-lo, os Ravens poderiam receber duas escolhas de primeira rodada em troca. Jackson também anunciou recentemente que havia solicitado uma troca, e DeCosta não quis comentar na quarta-feira sobre as ramificações disso.

“Eu entendo essas perguntas”, disse ele. “Acho que falamos sobre essa situação provavelmente cinco vezes diferentes nesta primavera, em várias coletivas de imprensa e outras coisas, então vamos tentar apenas adiar essas perguntas e avançar para o rascunho”.

DeCosta disse que a situação de Jackson não está fazendo com que o time olhe para os quarterbacks de maneira diferente do normal.

“Acho que realmente não estamos”, disse DeCosta. “Entramos em cada draft tentando eliminar qualquer tipo de viés, qualquer tipo de situação baseada na necessidade da equação do draft. Realmente tentamos construir um tabuleiro que seja realmente o melhor jogador disponível, e esse processo envolve realmente nove meses, começando no início de agosto.”

Claro, se Jackson fosse negociado ou assinado com outro time, isso poderia aumentar o escasso total de cinco escolhas de Baltimore no draft deste mês, mas se DeCosta espera uma resolução sobre o status de Jackson antes do draft, ele não disse.

“Acho que as coisas que podemos controlar são realmente obter a lista, definir o draft board, avaliar os jogadores da melhor maneira possível”, disse ele.

Bryce Young, do Alabama, CJ Stroud, do estado de Ohio, Will Levis, do Kentucky, e Anthony Richardson, da Flórida, são os zagueiros que receberam mais atenção na preparação para o draft. Richardson foi impressionante na combinação, e sua habilidade de corrida o torna uma opção interessante como um substituto em potencial para Jackson.

“Richardson tem talento físico puro, braço forte, atlético, grande, físico”, disse Hortiz. “Provavelmente o menos experiente dos quatro, mas tem uma chance de realmente florescer e se desenvolver.”