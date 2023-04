GnTech Oferece Oportunidades de Emprego na Região Sul do Brasil.

Saiba mais detalhes sobre a GnTech e não perca tempo!

A GnTech, empresa que é uma HealthTech e combina tecnologia e humanização para entregar às pessoas mais qualidade de vida, está em busca de novos funcionários na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. Assim, antes de falar mais sobre, confira quais são os cargos disponíveis:

Analista de Inbound Marketing – Florianópolis – SC – Efetivo;

Analista de Mídia Paga (performance) – Florianópolis – SC – Efetivo;

Analista de Sales Operations – Florianópolis – SC – Efetivo;

Consultor Científico de Farmacogenética – Florianópolis – SC – Autônomo;

Estagiário(a) de Logística Laboratorial – Florianópolis – SC – Efetivo: Preparar e acompanhar o transporte e a entrega de produtos aos clientes; Registrar no sistema laboratorial o recebimento de amostras biológicas; Instruir o cliente quanto aos cuidados necessários e executar a coleta de amostras biológicas; Monitorar o cumprimento dos prazos de entrega e solucionar eventuais problemas.

Mais sobre a GnTech e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a GnTech, é interessante ressaltar que estamos falando de um laboratório de genética e bioinformática que entrega exames de alta qualidade provenientes do sequenciamento do genoma humano, com precisão e de fácil interpretação, com o propósito de aumentar a qualidade de vida das pessoas e tornar os tratamentos médicos mais eficientes.

Além disso, desenvolve o mais assertivo teste farmacogenético do Brasil e nos últimos anos nos tornamos a empresa do segmento mais recomendada por especialistas. Somando mais de 12.000 vidas impactadas positivamente através dos seus produtos.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!