GOL Anuncia Novas Oportunidades de Emprego: Confira as Regiões e Cargos Disponíveis

A GOL Carreiras, empresa líder em aviação comercial na América Latina, acaba de anunciar a abertura de novas vagas de emprego em diversas áreas. Com mais de 20 anos de atuação no mercado, a companhia busca profissionais qualificados e comprometidos para integrar a sua equipe em todo o país.

GOL Carreiras abre novas vagas de emprego pelo país

A GOL Carreiras oferece aos seus funcionários um ambiente de trabalho estimulante e desafiador, além de diversos benefícios, como:

Plano de saúde e odontológico;







Seguro de vida;







Vale-refeição;







Vale-transporte;







Programa de Participação nos Resultados (PPR);







Programa de Desenvolvimento de Carreira;







Horário flexível;







Licença maternidade e paternidade estendidas;







Diversidade e inclusão;







Cultura de feedback;







Ambiente de trabalho moderno e colaborativo.

A empresa está com vagas abertas para diversas áreas, confira algumas delas:

Analista de Suporte de Sistemas;







Analista de Planejamento Financeiro;







Analista de Infraestrutura de TI;







Analista de Marketing Digital;







Assistente Administrativo;







Assistente de Atendimento ao Cliente;







Auxiliar de Limpeza;







Comissário(a) de Voo;







Consultor(a) de Vendas;







Coordenador(a) de Treinamento e Desenvolvimento;







Engenheiro(a) de Manutenção;







Gerente de Aeroporto;







Técnico(a) de Manutenção de Aeronaves.

Como se candidatar

Os interessados em se candidatar a uma das vagas na GOL Carreiras devem acessar o site 123empregos e buscar pelas oportunidades disponíveis na empresa. É importante ressaltar que todas as vagas são divulgadas exclusivamente pelo portal, por isso é fundamental que o candidato verifique regularmente as oportunidades disponíveis.

Sobre a empresa

A GOL Carreiras é uma companhia aérea brasileira fundada em 2001. Com uma frota de mais de 130 aeronaves, a empresa atua em mais de 70 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A companhia foi pioneira na democratização do transporte aéreo no país, oferecendo tarifas acessíveis e conectando regiões antes inacessíveis por meio do transporte rodoviário.

Além disso, é reconhecida por sua excelência em serviços, tendo sido eleita a melhor companhia aérea da América Latina pela Skytrax em 2019. A empresa também investe em tecnologia e inovação para aprimorar a experiência do cliente, oferecendo serviços como check-in online, entretenimento a bordo e Wi-Fi em voos selecionados.

É uma empresa que valoriza a diversidade e inclusão, buscando promover a equidade de gênero e raça em seus quadros de funcionários. A companhia também se preocupa com o meio ambiente e adota práticas sustentáveis em suas operações, como a redução de emissões de CO2 e a utilização de biocombustíveis.

