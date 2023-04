GOL Linhas Aéreas tem novos EMPREGOS em todo o país; veja os cargos

A GOL Linhas Aéreas é uma das maiores companhias do setor aéreo do Brasil. Fundada em 2001, atualmente a empresa está presente em 60 aeroportos do país, além de 23 destinos internacionais. Para potencializar o time corporativo, a rede anunciou a abertura de novas vagas de emprego. Confira, a seguir.

GOL Linhas Aéreas anuncia novas oportunidades de emprego no Brasil

A GOL Linhas Aéreas é uma das maiores empresas do setor aéreo do território brasileiro, operando em dezenas de aeroportos no Brasil. Fundada em 2001, atualmente a corporação tem 36% de participação no mercado doméstico, sendo uma das principais escolhas dos brasileiros.

Todos esses resultados são frutos do trabalho de mais de 10 mil funcionários, que atuam para desenvolver os produtos e serviços da empresa, focando em melhorar seus ótimos resultados todos os meses.

Para potencializar a equipe profissional, a GOL está sempre buscando novos funcionários para formar seu time, priorizando novos talentos. Confira.

Emissor de Cargas – Brasília / DF;







Advogado Tributário Pleno – São Paulo / SP;







Coordenador de Continuidade – São Paulo / SP;







Enfermeiro de Trabalho – Rio de Janeiro / RJ;







Analista de Administração – São Paulo / SP;







Supervisor de Manutenção – Remoto;







Gerente de Planejamento – São Paulo / SP;







Téc. de Segurança do Trabalho – São Paulo / SP;







Analista de Atendimento – São Paulo / SP;







Cientista de Dados – São Paulo / SP.

Como se candidatar

A GOL Linhas Aéreas está sempre divulgando cargos de emprego através de seus canais digitais. No portal de recrutamento, os interessados têm acesso a todas as vagas pendentes, bem como seus pré-requisitos, benefícios e responsabilidades do trabalho.

Para se candidatar a uma das oportunidades mostradas acima, basta acessar o site 123empregos e enviar seus dados profissionais para análise do RH da corporação.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.