Golden State Warriors de Curry em perigo: Thompson espera extensão de contrato que pode custar mais de 500 milhões de dólares

EUt foi relatado que Klay Thompson está atrás de uma extensão de contrato que pode custar ao Golden State Warriors mais de 500 milhões de dólares.

A bomba foi revelada por uma fonte da NBA pouco antes do Golden State Warriors estreou com uma derrota nos Playoffs da NBA de 2023 contra o Sacramento Kings.

Thompson desempenhou um papel vital na chegada de seu time aos Playoffs nesta temporada, depois Stephen Curry ficou afastado por 26 jogos devido a problemas com lesões.

Klay participou de 32 jogos em cada uma das últimas três temporadas, mas na temporada 2022-2023 ele disputou 68 partidas da NBA.

O jogador de 33 anos tem uma média de 21,9 pontos por jogo nesta temporada, sua terceira maior em sua carreira. guerreiros carreira.

Uma extensão de contrato lucrativa que pode custar sua equipe

Na corrida para a derrota do Guerreiro contra o Los Angeles Clippers no Jogo 1 da primeira rodada dos Playoffs da NBA 2023, o jornalista da ESPN Adrian Wojnarowski disse que Thompson “Tem uma expectativa de que ele seria recompensado com uma nova extensão de contrato de nível máximo nesta entressafra.”

Thompson tem mais um ano de contrato restante, em 43 milhões de dólares, o que o tornará um agente livre irrestrito em 2024, a menos que o guerreiros oferecer-lhe uma extensão.

O insider da NBA, Wojnarowski, observou que se os Warriors decidirem estender Thompsoncontrato de e se Draymond Verde decidir fazer uso de sua opção de jogador, o Golden State pode ser tributado em uma quantia enorme.

“Mas este é um ponto de inflexão para a organização Golden State, com Klay Thompson, Steph Curry e então Draymond Verdeque poderia optar por seu acordo por 27 milhões de dólares”, disse Wojnarowski.

“Os Warriors podem enfrentar uma folha de pagamento e impostos de luxo de mais de US$ 500 milhões”.