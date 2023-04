Governador da Flórida, Ron DeSantis, chama a nadadora transgênero Lia Thomas de ‘fraude’

Fgovernador da Flórida Ron DeSantis recentemente ganhou as manchetes por seus comentários controversos sobre Lia Thomasuma nadadora transgênero que venceu os 500 metros livres femininos no campeonato nacional da NCAA no ano passado.

Durante um discurso em Universidade da Liberdade na Virgínia, DeSantis identificado Thomas como uma “fraude”, afirmando que “é errado um nadador competir por três anos na equipe masculina de natação, mudar para a equipe feminina e vencer o campeonato nacional feminino”. Ele continuou dizendo: “Isso é uma fraude. Isso está errado.”

Lia Thomas: a atleta trans que divide a opinião mundial

DeSantis e outros criticaram sua participação em esportes femininos, argumentando que isso lhe dá uma vantagem injusta devido às partes de seu corpo masculino. DeSantis até assinou uma proclamação declarando Emma Weyantuma mulher de verdade e nativa da Flórida que perdeu para Thomas nas 500 jardas livre feminina, como a verdadeira vencedora.

Os comentários de DeSantis geraram polêmica, com alguns elogiando-o por defender os direitos das mulheres de competir apenas contra outras mulheres, enquanto outros o acusam de transfobia e discriminação.

Ron DeSantis rasga ‘fraude’ Lia Thomas no discurso da Liberty University https://t.co/DzIHT8xEaHpic.twitter.com/jikmrpv8Ca ? New York Post (@nypost) 14 de abril de 2023

Os comentários de DeSantis causaram polêmica

No entanto, DeSantis defendeu sua posição, afirmando que incluir Thomas na competição feminina colocou as mulheres em uma desvantagem que elas não podem superar.

Ele também observou que a Flórida proibiu bloqueadores de puberdade e cirurgias de mudança de sexo para menores, afirmando que “também é errado que os médicos bombeiem menores com bloqueadores de puberdade ou realizem operações de mudança de sexo neles. E agora na Flórida, os médicos que fazem essas as coisas perderão sua licença médica.”

As questões trans provavelmente serão um ponto de discussão importante antes da eleição presidencial de 2024, e os esforços de DeSantis sobre o assunto podem dar a ele uma história única para contar se decidir concorrer. Embora seus comentários certamente tenham gerado polêmica, ele continua comprometido com sua posição, afirmando que “precisamos proteger a integridade do esporte feminino e garantir que as atletas tenham um campo de jogo justo”.